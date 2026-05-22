Zrútenie obytnej budovy: Hlásia deväť mŕtvych
Obyvateľov susedných budov v husto obývanej štvrti úrady vyzvali, aby sa preventívne evakuovali pre zvýšené riziko ďalších zrútení.
Rabat 22. mája (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia vo štvrtok v marockom meste Fez, kde sa zrútila obytná budova, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Obyvateľov susedných budov v husto obývanej štvrti úrady vyzvali, aby sa preventívne evakuovali pre zvýšené riziko ďalších zrútení, zatiaľ čo prebieha pátranie po prípadných preživších.
Do poludnia miestneho času vytiahli z trosiek budovy šesť ľudí. Podľa agentúry AFP nie je jasné, koľko ľudí sa nachádzalo v päťposchodovej budove postavenej v 80. rokoch 20. storočia v čase incidentu.
V decembri 2025 sa vo Feze zrútili dve budovy, pričom táto tragédia si vyžiadala 22 obetí. Vlani v máji tam pri zrútení obytnej budovy zahynulo deväť ľudí.
Reuters pripomína aj incident z roku 2010, keď pri zrútení minaretu v meste Meknes zahynulo 41 ľudí.
Marocký predstaviteľ minulý rok uviedol, že zrútenie hrozí približne 38.800 budovám po celej krajine.
