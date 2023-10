Zrútenie strechy kostola v Mexiku: Hlásia 10 mŕtvych a 60 zranených

Mexiko 2. októbra (TASR) – Najmenej desať mŕtvych a 60 zranených si v nedeľu vyžiadalo zrútenie strechy kostola v meste Ciudad Madero na severe Mexika. Záchranári v pondelok uviedli, že už nepredpokladajú, že by v troskách mohli objaviť niekoho živého, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Podľa úradov boli tri obete deti, 23 zo 60 zranených osôb zostáva naďalej hospitalizovaných, dve osoby sú zranené ťažko. Medzi zranenými sú aj deti od štyroch mesiacov do deväť rokov.



Polícia spočiatku odhadovala, že na nedeľňajšom krste v kostole sa zúčastňovalo až 100 ľudí a predpokladala, že pod troskami môže byť uväznených okolo 30 ľudí. Guvernér štátu Tamaulipas Américo Villarreal však neskôr spresnil, že v kostole sa nachádzalo nanajvýš 70 ľudí. Podľa guvernéra pátracie psy ani termokamery pod troskami neodhalili žiadne ďalšie telá.



Kolapsy budov sú v Mexiku bežné počas zemetrasení, Národná seizmologická služba však nezaznamenala žiadnu seizmickú aktivitu dostatočne silnú na to, aby spôsobila škody takéhoto rozsahu.