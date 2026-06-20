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VIDEO: ZRÚTENIE VLAKU: Z mosta padli dva vagóny, hlásia zranenie
Podľa hovorcu polície zasahovali na mieste zložky spolkovej aj krajinskej polície, hasiči a záchranári. Nasadený bol aj dron.
Autor TASR
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Mníchov 20. júna (TASR) - Rozsiahly zásah polície a hasičov v Mníchove si vyžiadalo v noci na sobotu zrútenie dvoch vagónov nákladného vlaku z mosta z výšky približne piatich metrov. Jeden človek pritom utrpel život ohrozujúce zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a denníka Bild.
„V mestskej časti Milbertshofen vykonávali dva nákladné vlaky približne o 1.40 h posun na železničnom nadjazde nad cestou Schleißheimer Straße,“ informovala tamojšia polícia v sobotu skoro ráno. „Došlo pritom k zrážke, v dôsledku ktorej bol jeden z dvoch nákladných vlakov vytlačený smerom k Schleißheimer Straße a zrútil sa dole“ z mosta, dodala.
Na fotografiách z miesta nehody bolo vidieť dva zakliesnené vozne v tvare písmena V. Jedným koncom zostali zachytené o hranu mosta, zatiaľ čo druhý koniec skončil na ceste pod ním, spresňuje Bild. Na asfalte ležalo viacero trosiek.
Mníchovská polícia odhaduje, že vlak s vykoľajenými vozňami bol prázdny. Pre verejnosť tak v tomto smere nevzniklo žiadne riziko. Podľa hovorcu polície zasahovali na mieste zložky spolkovej aj krajinskej polície, hasiči a záchranári. Nasadený bol aj dron.
Detaily o priebehu nehody zatiaľ nie sú známe, prípadom sa už zaoberá privolaný znalec. Odstraňovanie následkov môže trvať až do nedele a cesta Schleißheimer Straße zostáva obojsmerne uzavretá, incident však nemá vplyv na regionálnu ani diaľkovú osobnú železničnú dopravu. Hovorkyňa železníc Deutsche Bahn potvrdila, že zasiahnutú koľaj využívajú výhradne nákladné vlaky.
„V mestskej časti Milbertshofen vykonávali dva nákladné vlaky približne o 1.40 h posun na železničnom nadjazde nad cestou Schleißheimer Straße,“ informovala tamojšia polícia v sobotu skoro ráno. „Došlo pritom k zrážke, v dôsledku ktorej bol jeden z dvoch nákladných vlakov vytlačený smerom k Schleißheimer Straße a zrútil sa dole“ z mosta, dodala.
Na fotografiách z miesta nehody bolo vidieť dva zakliesnené vozne v tvare písmena V. Jedným koncom zostali zachytené o hranu mosta, zatiaľ čo druhý koniec skončil na ceste pod ním, spresňuje Bild. Na asfalte ležalo viacero trosiek.
Mníchovská polícia odhaduje, že vlak s vykoľajenými vozňami bol prázdny. Pre verejnosť tak v tomto smere nevzniklo žiadne riziko. Podľa hovorcu polície zasahovali na mieste zložky spolkovej aj krajinskej polície, hasiči a záchranári. Nasadený bol aj dron.
Detaily o priebehu nehody zatiaľ nie sú známe, prípadom sa už zaoberá privolaný znalec. Odstraňovanie následkov môže trvať až do nedele a cesta Schleißheimer Straße zostáva obojsmerne uzavretá, incident však nemá vplyv na regionálnu ani diaľkovú osobnú železničnú dopravu. Hovorkyňa železníc Deutsche Bahn potvrdila, že zasiahnutú koľaj využívajú výhradne nákladné vlaky.
Güterzug stürzt in München von der Brücke auf die Straße. Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht. Eine Person schwer verletzt. pic.twitter.com/1rylT4eg3k— Mediaservice Novotny (@MSNovotny) June 20, 2026