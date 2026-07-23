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ZRÚTIL SA ARMÁDNY VRTUĽNÍK: Na palube bolo päť vojakov
Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému.
Autor TASR
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Praha 23. júla (TASR) - Na českej vojenskej základni v meste Náměšť nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník. Na sociálnej sieti X to vo štvrtok uviedla Armáda ČR s tým, že na palube bolo päť vojakov. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Na 22. základni vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou sa zrútil vrtuľník Venom. Na palube bolo päť vojakov. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Ďalšie informácie zverejníme, akonáhle to situácia umožní,“ napísala armáda.
Hovorca zdravotníckej záchrannej služby v kraji Vysočina Petr Janáček vo vysielaní stanice ČT24 uviedol, že pri nehode zomrel jeden človek.
Vrtuľník UH-1Y Venom je americký viacúčelový vrtuľník, ktorý je schopný prepraviť osem plne vyzbrojených vojakov. Na plnenie bojových úloh je možné ho vyzbrojiť raketovými blokmi pre riadené alebo neriadené strely. Spolu so strojom Viper ide o nové vrtuľníky českej armády, ktoré sú súčasťou vrtuľníkového letectva od roku 2023.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Na 22. základni vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou sa zrútil vrtuľník Venom. Na palube bolo päť vojakov. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Ďalšie informácie zverejníme, akonáhle to situácia umožní,“ napísala armáda.
Hovorca zdravotníckej záchrannej služby v kraji Vysočina Petr Janáček vo vysielaní stanice ČT24 uviedol, že pri nehode zomrel jeden človek.
Vrtuľník UH-1Y Venom je americký viacúčelový vrtuľník, ktorý je schopný prepraviť osem plne vyzbrojených vojakov. Na plnenie bojových úloh je možné ho vyzbrojiť raketovými blokmi pre riadené alebo neriadené strely. Spolu so strojom Viper ide o nové vrtuľníky českej armády, ktoré sú súčasťou vrtuľníkového letectva od roku 2023.
Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Na palubě bylo pět vojáků. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Další informace zveřejníme, jakmile to situace umožní. pic.twitter.com/em5AX49kE4— Armáda ČR (@ArmadaCR) July 23, 2026
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)