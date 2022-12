ZRÚTIL SA ZO SVAHU: Havária autobusu si vyžiadala najmenej 11 životov

La Paz 31. decembra (TASR) - Autobus plný cestujúcich sa v piatok zrútil z horského svahu v strednej časti Bolívie. O život prišlo 11 ľudí, kým ďalších 23 osôb utrpelo zranenia, uviedli miestne policajné zdroje. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AFP.



K havárii došlo v skorých ranných hodinách miestneho času. Autobus smeroval z regionálnej metropoly Santa Cruz do malého mesta Saipina. Presná príčina nehody nebola bezprostredne známa.



Niekoľko zranených osôb previezli do mestskej nemocnice v Saipine, kým pacientov s ťažšími zraneniami transportovali do Santa Cruz, uviedla miestna polícia.