ZRÚTILA SA NA NICH STRECHA: Pri nehode sa vážne zranili dve osoby
Autor TASR
Stuttgart 7. septembra (TASR) - Dvaja ľudia sa v sobotu vážne zranili pri čiastočnom zrútení strechy v supermarkete v meste Lauchringen na juhozápade Nemecka neďaleko Stuttgartu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ďalšie dve osoby sa podľa polície zranili ľahko. Na mieste zasahovali aj záchranári na helikoptére.
Hovorca miestnej polície uviedol, že strecha spadla na pokladničnú zónu supermarketu, ktorý sa nachádza v štvrti Waldshut, okolo 17:45 h. Príčina zrútenia strechy nie je známa.
V čase incidentu bolo v obchode celkovo 25 ľudí vrátane zákazníkov a personálu. Budova je evakuovaná a úrady aktuálne vyhodnocujú, či je možné do nej vstúpiť, alebo stále hrozí riziko zrútenia ďalších častí strechy.
