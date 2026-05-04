ZŠ Spojová v B. Bystrici má návrhy, ako má vyzerať školská záhrada
Podľa architekta Vladimíra Tomalu študenti univerzity dostali príležitosť už počas štúdia vcítiť sa do potrieb a požiadaviek cieľovej skupiny, v tomto prípade detí.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. mája (TASR) - Šesť študentov z Drevárskej fakulty Technickej univerzity (TU) vo Zvolene prezentovalo svoje dizajnérske návrhy toho, ako by mohla v budúcnosti vyzerať školská záhrada pri Základnej škole (ZŠ) Spojová v Banskej Bystrici. Návrhy budúcej oddychovo-edukačnej zóny ocenili pedagógovia, rodičia i samotní žiaci, ktorí teraz vyberú jeden, ktorý zrealizujú. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
„Je zaujímavé vidieť, ako študenti vnímajú priestor, ktorý má slúžiť ako edukačná zóna. Oceňujem, akým spôsobom dokážu pomenovať potreby a navrhnúť jeho využitie. Myslím si, že študenti veľmi dobre priestor navnímali, z projektov cítiť individuálny prístup a oceňujem, že je z čoho vyberať. Hodnotím to ako veľmi dobrý krok, ktorý môže byť inšpiráciou nielen pre školy, ale i pre samosprávy,“ reagoval primátor Ján Nosko.
Porota zložená z pedagógov, žiakov a rodičov má teraz za úlohu vybrať jeden projekt, ktorý ZŠ v budúcnosti zrealizuje.
„Máme poradcov, ktorí sú gestori a poradia nám, aby sme vybrali čo najlepší projekt aj po technickej stránke. Spoločne máme cieľ vytvoriť miesto, kde budú mať naši žiaci príležitosť prežiť veselé školské chvíle. Ďakujem študentom a pedagógom TU vo Zvolene za inšpiratívne nápady,“ doplnila riaditeľka školy Šárka Kováčová.
Podľa architekta Vladimíra Tomalu študenti univerzity dostali príležitosť už počas štúdia vcítiť sa do potrieb a požiadaviek cieľovej skupiny, v tomto prípade detí. „Pre klienta, akým je škola, je veľmi cenné, že získali pohľad na to, aké sú možnosti. Dobré je, že projekty neobsahovali monofunkčné jednoúčelové prvky, ale všetky prvky podporujúce tvorivosť detí,“ zhodnotil Tomala.
Samospráva v súčasnosti pripravuje spustenie projektu zameraného na skvalitnenie ZŠ Spojová vďaka získaným financiám z plánu obnovy vo výške 775.000 eur. Stavebné práce zamerajú na bezpečnejší vstup do areálu školy a bezbariérové riešenia či úpravu priestorov pre školské aktivity. Súčasťou úprav bude nové pódium s prestrešením a lavičkami, ktoré vytvorí priestor pre podujatia a výchovno-vzdelávací proces pod holým nebom aj nová oddychovo-edukačná zóna.
