Zsiga: Politický život v Maďarsku je polarizovaný
Autor TASR
Budapešť 8. apríla (TASR) - Pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Maďarsku je otázne, či strana Fidesz premiéra Viktora Orbána dokáže zvíťaziť. Pred štyrmi rokmi bola situácia jasnejšia, keď tesne pred voľbami prieskumy verejnej mienky naznačovali, že Fidesz si moc udrží, konštatoval v rozhovore so spravodajcom TASR analytik think-tanku Méltányosság Politikaelemző Központ (Centrum pre analýzu politiky „Spravodlivosť“) Bulcsú Zsiga.
Maďarský verejný život je podľa neho veľmi polarizovaný, čo sa najviac prejavuje v tom, že vláda i opozícia prezentujú samotnú realitu úplne odlišne. Zároveň tradičné menšie strany ustúpili do úzadia a do popredia výrazne vystúpil nový súboj medzi vládnym Fideszom a stranou TISZA pod vedením Pétera Magyara.
„V súvislosti s demokraciou sa objavuje už desaťročia konštatovanie, že jedna strana vidí niečo úplne iné, čo sa deje, než tá druhá. Potom medzi nimi vlastne neexistuje žiaden dialóg alebo prinajmenšom nevedia pochopiť, prečo si napriek všetkým zjavným znakom myslí tá druhá strana niečo úplne iné,“ vysvetlil Zsiga s tým, že práve toto sa teraz deje v Maďarsku.
Tento konflikt je podľa neho definovaný najmä rozličnými témami. Kým premiér Viktor Orbán sa sústreďuje na veľkú zahraničnú politiku, ochranu národa pred vonkajšími hrozbami a na „dobývanie“ Bruselu, líder strany TISZA Péter Magyar stavil na domáce problémy, akými sú zanedbané verejné služby, zdravotníctvo či morálna kríza režimu.
Magyar sa tak podľa analytika v podstate vracia k stratégii „občianskeho Maďarska“, s ktorou kedysi uspel Orbánov Fidesz, keď sa zaujímal o každodenné starosti bežných ľudí.
„Nadchádzajúce voľby sú vnímané ako osudové, pričom väčšina voličov je už pevne rozhodnutá a v dôsledku hlbokých priekop v spoločnosti je nepravdepodobné, že by nečakané udalosti v poslednej chvíli zásadne zmenili ich preferencie. Prípadné prekvapenia sa očakávajú skôr v podobe presunu voličov od malých opozičných strán k silnejúcemu hnutiu TISZA,“ dodal Bulcsú Zsiga.
