Zubná starostlivosť v Británii sa stáva nedostupnou

Londýn 9. augusta (TASR) - Obyvatelia Veľkej Británie vyhľadávajú zubné ošetrenie v zahraničí, pretože tento typ zdravotnej starostlivosti sa pre množstvo ľudí stáva nedostupný. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy z webovej stránky denníka The Guardian.



Deväť z desiatich zubných ordinácii v Anglicku neponúka dospelým pacientom termíny na vyšetrenia v rámci Národnej zdravotnej služby (NHS). Zníženie financovania za posledných desať rokov spôsobilo, že aby sa zubné lekárstvo vrátilo na úroveň v roku 2010, v rámci NHS potrebuje ďalších 880 miliónov libier (viac než 1,045 miliardy eur), píše The Guerdian s odvolaním sa na britské združenie zubných lekárov (British Dental Association).



Časť zubárov v Británii poskytuje zubnú starostlivosť v rámci NHS. Väčšina z nich však funguje ako súkromníci a pacienti si všetky zákroky platia. Britskí pacienti v zahraničí vyhľadávajú aj zákroky ako sú zubné implantáty, ktoré v rámci zdravotnej starostlivosti NHS nie sú bežné.



The Guardian píše o skúsenostiach štyroch pacientov, ktorí sa nechali ošetriť v zahraničí pre vysoké náklady či nedostupnosť takejto starostlivosti v Británii. Jedna z nich, Adriana Clarková, nedostala termín v Nottinghame ani v rámci NHS a ani u súkromných poskytovateľov. Nechala sa preto ošetriť v Egypte. Ďalšia pacientka uviedla, že starostlivosť o zuby si v Británii nemôže dovoliť, pretože väčšinu minie na nájomné a platenie účtov.



Liečba v zahraničí však prináša aj riziko, konštatuje The Guardian. Pripomína skúsenosť jedného muža, ktorému v roku 2020 vo Francúzku vsadili zubnú náhradu. Pri problémoch mu britský zubár nedokázal pomôcť. Implantát vyrobila francúzska firma, ktorá po brexite nebola zaregistrovaná britským Regulačným úradom pre lieky a zdravotníctvo (MHRA).