ZUBY POTRETÉ ČERVENÝM JEDOM: Objavili múmiu v 2200-ročnom hrobe

Peking 14. marca (TASR) – Archeológovia v Číne objavili jedinečný 2200-ročný hrob ženy, ktorej zuby boli natreté rumelkou, červenou toxickou látkou obsahujúcou ortuť. TASR informuje na základe správ vedeckého žurnálu Archaeological and Anthropological Sciences a portálu Live Sciences.



Rumelka je sýto červené farbivo používané najmenej od deviateho tisícročia p. n. l. pri náboženských obradoch, v umení, na maľovanie na telo i na písanie. Získava sa z minerálu zvaného cinabarit s chemickým názvom sulfid ortuťnatý, ktorý je najčastejšou rudou na získavanie ortuti. Podľa vedcov ide o prvý prípad nálezu rumelky na ľudských zuboch, uvádza štúdia medzinárodného tímu vedcov z Číny a USA zverejnená 24. februára vo vedeckom žurnále Archaeological and Anthropological Sciences.



Archeológovia nezvyčajné ostatky našli počas vykopávok na cintoríne v meste Turpan v provincii Sin-ťiang na severozápade Číny. Na základe predmetov objavených v rôznych hroboch dospeli k záveru, že pochovaní ľudia patrili k národu Ku-š' a kultúre Su-pej-si. Nositelia tejto kultúry boli pastieri jazdiaci na koňoch, ženy používali sedlá. Kultúra prekvitala na Turfanskej preliačine takmer pred 3000 rokmi, píše Live Science.



Cintorín leží na hlavnej trase Hodvábnej cesty. Vedci jeho vek datovali rádiokarbónovou metódou na 2200 až 2050 rokov, teda v období, keď po Hodvábnej ceste prúdili vzácne tovary vrátane cinabaritu.



Jeden z hrobov obsahoval mumifikované ostatky troch dospelých a jedného dospievajúceho dieťaťa, medzi nimi aj ostatky dospelej osoby so stopami červeného pigmentu na zuboch. Anatomická analýza odhalila, že ide o 20 až 25-ročnú ženu. Farbivo zoškriabali zo zubov a podrobili ho analýze tromi spektroskopickými metódami. Zistili, že rumelku zmiešali so zvieracou bielkovinou, možno vaječným bielkom alebo žĺtkom, aby farbivo priľnulo na zuby.



Vedci dali žene prezývku "Červená princezná z Hodvábnej cesty". Inšpirovali sa pritom "Červenou kráľovnou", Mayskou aristokratkou zo siedmeho storočia objavenou v Mexiku. Jej telo uložené vo vápencovom sarkofágu bolo pokryté rumelkovým práškom.



Zuby Červenej princeznej sú podľa autorov štúdie anomáliou, pretože v provincii Sin-ťiang sa nenachádza zdroj rumelky, hoci sa s ňou na Hodvábnej ceste obchodovalo. V staroveku boli dvomi najvýznamnejšími zdrojmi farbiva Európa a Čína, oblasti ležiace na oboch koncoch cesty. Farbivo nájdené na cintoríne v meste Turpan preto mohlo pochádzať z Európy, západnej Ázie alebo z oblastí Číny, kde sa tradične dobývalo.



Dôvod nafarbenia zubov ženy nie je známy. V oblasti boli nájdené aj ďalšie múmie s kresbami na tvári a tetovaniami, je preto možné, že ich mala aj Červená princezná. Okrem toho mohla mať tiež špeciálny účes, pokrývku hlavy či kostým, ktorý dopĺňal červené sfarbenie jej zubov, uviedol hlavný autor štúdie profesor Čchien Wang z fakulty zubného lekárstva Texas A&M University.