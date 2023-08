Zuckerberg kritizoval Muska, že s ich zápasom to nemyslí vážne

San Francisco 14. augusta (TASR) — Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg stratil trpezlivosť ohľadom ťahaníc okolo jeho možného zápasu v klietke s konkurentom Elonom Muskom.



Pohár trpezlivosti pretiekol, keď Musk navrhol tréningový zápas v Zuckerbergovom dome v Palo Alto v Kalifornii. "Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že to Elon nemyslí vážne. Je čas sústrediť sa na iné veci," napísal v nedeľu Zuckerberg na platforme Threads, uviedla britská agentúra PA Media.



Zuckerberg zdôraznil, že Muskovi navrhol konkrétny dátum ich zápasu. Danovi Whitemu, šéfovi organizácie UFC, ktorá propaguje zmiešané bojové umenia, ponúkol zorganizovanie oficiálneho zápasu.



"Elon termín nepotvrdil, potom hovorí, že potrebuje operáciu a teraz namiesto toho navrhuje tréning v mojej záhrade," kritizoval Zuckerberg postup svojho konkurenta.



Muskovi odkázal, že ak bude mať vážny záujem o konkrétny termín a oficiálny zápas, "vie, ako ma osloviť". Dovtedy si bude merať sily s ľuďmi, "ktorí to so športom myslia vážne".



Musk v reakcii na svojej platforme X (predtým Twitter) označil Zuckerberga za "zbabelca". Zverejnil aj screenshot z ich četu, ktorý vyvoláva dojem, že navrhol, aby po tréningu nasledoval v Zuckerbergovej záhrade skutočný duel.



Päťdesiatdvaročný Musk vyzval 39-ročného Zuckerberga na súboj v júni. Zuckerberg súhlasil a následne opakovane oznámil, že je už pripravený, Musk však nesúhlasil so žiadnym navrhovaným termínom.



Majiteľ firmy Tesla Musk v piatok oznámil, že potrebuje operáciu pre problém s pravou lopatkou, z ktorej sa bude zotavovať niekoľko mesiacov. Zároveň tvrdil, že súboj by sa mal odohrávať pred historickou kulisou v Taliansku, pričom sa špekulovalo o Koloseu v Ríme. Dokonca hovoril s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a ministrom kultúry Gennarom Sangiulianom, ten však ozrejmil, že Rím to nebude.