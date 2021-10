Zuckerberg odmietol tvrdenia whistleblowerky o Facebooku

Washington 6. októbra (TASR) - Zakladateľ a generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg odmietol tvrdenia bývalej dátovej analytičky Facebooku, ktorá pred americkým Kongresom vyhlásila, že produkty Facebooku sú škodlivé pre deti a prispievajú k polarizácii spoločnosti v USA.



Zuckerberg podľa agentúry AFP v stredu vyhlásil, že tvrdenie, že spoločnosť Facebook kladie zisky nad bezpečnosť, "jednoducho nie je pravda".



"Argument, že zámerne a kvôli zisku pretláčame obsah, ktorý ľudí hnevá, je hlboko nelogický," napísal Zuckerberg v obežníku pre zamestnancov Facebooku, ktorý potom zverejnil na svojom účte. Jeho vyhlásenie sa objavilo niekoľko hodín po výpovedi whistleblowerky z prostredia Facebooku pred americkými zákonodarcami.



"Nepoznám žiadnu technologickú spoločnosť, ktorá by sa chystala vyrábať výrobky, čo by ľudí hnevali alebo deprimovali. Morálne, obchodné a produktové stimuly smerujú opačným smerom," deklaroval Zuckerberg.



Reagoval na výpoveď bývalej dátovej analytičky svojej spoločnosti Frances Haugenová, ktorá v utorok vypovedala pred podvýborom amerického Senátu, ktorý má na starosti ochranu spotrebiteľov.



Tvrdila napr., že aj samotná spoločnosť Facebook si uvedomuje, že niektorým dospievajúcim spôsobila ujmu. Takisto Facebooku vyčítala nečestný prístup v boji proti šíreniu prejavov nenávisti a dezinformácií.



"Produkty Facebooku škodia deťom, podnecujú rozdelenie spoločnosti a oslabujú našu demokraciu," povedala Haugenová, ktorá zároveň vyzvala americký Kongres, aby sa v problematike začal angažovať.



Vedenie Facebooku podľa nej vie, ako zlepšiť bezpečnosť tejto sociálnej siete, no potrebné zmeny nezavedie, pretože uprednostňuje svoje vlastné zisky. Zodpovednosť za takýto prístup Haugenová pripisuje práve Zuckerbergovi.