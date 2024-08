Zuckerberg: Tlak vlády USA na stiahnutie obsahu o covide bol nesprávny

Washington 27. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg sa domnieva, že tlak americkej administratívy na jeho sociálne siete, aby v roku 2021 stiahli určitý obsah súvisiaci s pandémiou ochorenia COVID-19, bol "nesprávny" a v budúcnosti sa chce podobným pokusom brániť. Podnikateľ to uviedol v liste, ktorý v pondelok predložil republikánskemu predsedovi justičného výboru Snemovne reprezentantov USA Jimovi Jordanovi, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Zuckerberg (40) sa v liste, ktorý zverejnili republikáni v justičnom výbore, venoval viacerým kontroverziám týkajúcim sa moderovania obsahu na jeho platformách.



Ubezpečil tiež, že neplánuje zopakovať úsilie o financovanie volebnej infraštruktúry v USA pred novembrovými prezidentskými voľbami.



Zakladateľ sociálnej siete Facebook v súvislosti s pandémiou koronavírusu uviedol, že administratíva prezidenta USA Joe Bidena v roku 2021 opakovane naliehala na spoločnosť Meta, "aby cenzurovala určitý obsah o ochorení COVID-19 vrátane humoru a satiry".



"Som presvedčený, že tlak zo strany vlády nebol správny, a je mi ľúto, že sme sa k tomu nevyjadrili otvorenejšie... Som presvedčený, že by sme nemali ustupovať z našich obsahových štandardov pod tlakom akejkoľvek administratívy v oboch smeroch - a sme pripravení klásť odpor, ak sa niečo podobné stane znova," píše sa v liste podpísanom Zuckerbergom.



Republikánsky profil justičného výboru Snemovne reprezentantov USA na sociálnej sieti X označil list za "veľké víťazstvo pre slobodu prejavu". Republikáni sa v posledných mesiacoch zameriavajú na sociálne siete a technologické spoločnosti a tvrdia, že potláčajú alebo cenzurujú konzervatívne názory.



Šéf spoločnosti Meta tiež uviedol, že nezopakuje svoju snahu z čias pandémie financovať neziskové organizácie pracujúce na podpore volebnej infraštruktúry v USA, pretože Republikánska strana považuje takéto finančné príspevky za stranícke.



"Mojím cieľom je byť neutrálny a nezohrávať takú či onakú rolu - alebo sa dokonca tváriť, že hrám nejakú úlohu," uviedol Zuckerberg.



V liste sa spomína aj kontroverzia týkajúca sa postupu Facebooku v súvislosti s článkom o Hunterovi Bidenovi, synovi prezidenta USA, ktorý uverejnil denník New York Post.



Zuckerberg informoval, že článok bol "dočasne degradovaný", zatiaľ čo zamestnanci Facebooku preverovali, či nejde o "potenciálnu ruskú dezinformačnú operáciu".



Po preverení sa zistilo, že článok nebol súčasťou takejto operácie, informoval šéf Meta. Dodal, že sociálna sieť následne zmenila svoju politiku tak, že príspevky v Spojených štátoch nebudú degradované, kým budú preverované.