Zuppi hovoril v Moskve o možnom stretnutí pápeža Františka a Kirilla

Vatikán/Moskva 30. júna (TASR) — Mierový vyslanec pápeža Františka Matteo Zuppi na stretnutí s patriarchom ruskej pravoslávnej cirkvi Kirillom diskutovali aj o možnom stretnutí Kirilla s pápežom Františkom. Uvádza sa to vo videu, ktoré zverejnil Moskovský patriarchát. TASR správu prevzala z denníka La Repubblica odvolávajúceho sa na ruskú agentúru RIA Novosti.



"Pápež chcel, aby som sa stretol s Kirillom a zistil, čo si o celej situácii, v ktorej sa nachádzame, myslí. Mal som tiež hovoriť o možnom stretnutí pápeža a Kirilla," cituje Zuppiho RIA Novosti.



Pápežský mierový vyslanec tiež pozval Kirilla na návštevu Bologne a farnosti ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá tam pôsobí. Zuppi je totiž bolonským arcibiskupom a predsedom Konferencie biskupov Talianska.



Podľa Zuppiho je "veľkou cťou, že v Bologni sa nachádza komunita pravoslávnych veriacich" a vyjadril nádej, že Kirill ju jedného dňa bude môcť navštíviť.



Zuppi sa v Moskve stretol aj s poradcom ruského prezidenta Jurijom Ušakovom a ombudsmakou pre práva detí Marijou Ľvovovou-Belovovou, na ktorú Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci vydal zatykač. Vyslanec s ňou diskutoval o "humanitárnych otázkach týkajúcich sa vojenských operácií a ochrany práv detí".



Ukrajina k ceste pápežovho vyslanca vyhlásila, že nepotrebuje žiadne sprostredkovanie zvonka, pretože Rusku neverí. V utorok to povedal šéf tamojšej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Dodal však, že ak Zuppi v Moskve dosiahne výsledky práve v otázke ukrajinských detí ilegálne deportovaných do Ruska či výmeny zajatcov, tak ich Ukrajina uvíta.



La Repubblica pripomína, že vzťahy medzi Vatikánom a ruskou pravoslávnou cirkvou nie sú dobré od rozkolu medzi kresťanským Východom a Západom pred takmer 1000 rokmi.