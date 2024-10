Zurabišviliová: Gruzínsky sen vyhral, ich zisk je však iba 40 percent

Tbilisi 28. októbra (TASR) - Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v pondelok vyhlásila, že pri víkendových parlamentných voľbách sa v Gruzínsku uplatnila "metodika ruského typu" a opätovne spochybnila drvivé víťazstvo vládnej strany Gruzínsky sen. Uviedla to v rozhovoroch pre agentúry Reuters a AP, píše TASR.



Podľa oficiálnych výsledkov vo voľbách zvíťazil Gruzínsky sen so ziskom 54 percent hlasov. Opozícia na čele s prozápadne orientovanou Zurabišviliovou výsledky volieb spochybňuje a upozorňuje na nezrovnalosti a viaceré incidenty počas volebného dňa.



Zurabišviliová v rozhovore pre britskú agentúru Reuters vyhlásila, že Gruzínsky sen v skutočnosti získal len približne 40 percent hlasov, čo sa v zhoduje s dvoma exit pollmi, podľa ktorých opozícia získala väčšinu kresiel v parlamente.



Prezidentka už skôr obvinila Moskvu, že stojí za volebnými podvodmi v Gruzínsku. Podľa nej sú súčasťou "ruskej špeciálnej operácie" a vyzvala občanov, aby vyšli do ulíc. Kremeľ jej obvinenia odmieta a zo zasahovania do volieb obviňuje Západ. Niektoré opozičné strany vyzvali na opakovanie volieb a uviedli, že ich zvolení poslanci si neprevezmú mandáty.



Protesty by sa mali uskutočniť už v pondelok večer. Gruzínska hlava štátu dúfa, že USA a EÚ demonštrantov podporia. "Potrebujeme pevnú podporu našich európskych partnerov, našich amerických partnerov," vyhlásila Zurabišviliová, ktorá uviedla, že je v záujme "silnej Európy", aby bola prítomná na Kaukaze a aby bol región stabilný.



Pre agentúru AP uviedla, že krajina sa stala obeťou ruského nátlaku, ktorého cieľom je prekaziť plány Gruzínska na vstup do Európskej únie. "Videli sme, že bola priamo použitá ruská propaganda," vyhlásila. Uviedla, že vláda "pracovala ruka v ruke s Ruskom" a pravdepodobne dostala pomoc od jeho bezpečnostných služieb.



Medzinárodní pozorovatelia volieb na nedeľňajšej tlačovej konferencii vyjadrili obavy z "nerovných volebných podmienok, ktoré podkopávajú dôveru vo výsledky volieb." Podľa Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa vyskytlo počas volieb viacero problémov naprieč celou krajinou.



Voľby boli vnímané ako súboj medzi proeurópskou opozíciou a čoraz autoritatívnejšou vládou Gruzínskeho sna, ktorú opozícia obviňuje z vedenia proruskej politiky. Vláda v uplynulých mesiacoch prijala zákony obmedzujúce činnosť mimovládnych organizácií a médií, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia, a intenzívne bojuje proti tzv. LGBT propagande.



Tieto i ďalšie kroky podnietili Brusel, aby pozastavil prístupový proces s Gruzínskom, ktorému bol v novembri 2023 udelený status kandidátskej krajiny.