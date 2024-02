Zurabišviliová: Načasovanie oznámenia Navaľného smrti nebola náhoda

Mníchov 18. februára (TASR) - Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová tvrdí, že načasovanie oznámenia smrti ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného nebola náhoda, ale posolstvo zo strany ruského režimu. Povedala to v nedeľu na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, píše TASR podľa agentúry DPA.



"Myslím si, že to nebola náhoda, že smrť Navaľného bola oznámená niekoľko hodín či len minút pred začiatkom mníchovskej konferencie," povedala DPA 71-ročná Zurabišviliová. Dodala, že je už akoby "povahovou črtou" v správaní Ruska, že sa snaží ukázať, že si "robí čo chce a kedy chce". Podľa nej bol pritom práve toto aj odkaz, ktorý tým chcel Kremeľ vyslať mníchovskej bezpečnostnej konferencii.



O úmrtí Navaľného v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom informovala v piatok ruská väzenská služba. Po vychádzke mu údajne prišlo nevoľno a okamžite stratil vedomie. Privolaní zdravotníci z nemocnice v meste Labytnangi sa ho vraj pokúšali oživovať viac ako pol hodiny, ale neúspešne.



Na mnohých miesta v Rusku sa v piatok a sobotu konali spontánne zhromaždenia na pamiatku Navaľného. Bezpečnostné zložky na nich zadržali najmenej 401 ľudí, najviac v Petrohrade a Moskve, vyplýva z najnovších údajov mimovládne organizácie OVD-Info monitorujúcej zatýkania na nepovolených podujatiach v Rusku.



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov režimu Vladimira Putina, pričom sa mu podarilo vyburcovať rozsiahle protesty, a to aj napriek prísnym ruským zákonom cieleným proti demonštráciám. Uväznili ho na začiatku roka 2021 po tom, ako sa do Ruska vrátil z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej obviňoval Kremeľ.