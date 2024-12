Zurabišviliová pred voľbami v Gruzínsku odkázala, že z funkcie neodíde

Tbilisi/Praha 13. decembra (TASR) - Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová označila voľbu novej hlavy štátu, ktorá sa uskutoční v sobotu, za" výsmech", informovala v piatok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) citovaná TASR.



V nadchádzajúcich voľbách nebudú prezidenta voliť voliči, ale vôbec prvýkrát zbor voliteľov, ktorý má 300 členov vrátane 150 poslancov gruzínskeho parlamentu, členov najvyšších rád Adžarska a Abcházskej autonómnej republiky v exile.



Okrem nich budú v zbore voliteľov aj zástupcovia regionálnych samospráv, čo podľa analytikov bude mať za následok upevnenie moci vládnej strany Gruzínsky sen. Účasť voliteľov zastupujúcich opozíciu je otázna, keďže jej poslanci prácu parlamentu bojkotujú. Ak bude potrebné druhé kolo voľby prezidenta, uskutoční sa ešte v sobotu.



Gruzínsky sen ako svojho prezidentského kandidáta nominoval bývalého futbalového reprezentanta a poslanca parlamentu za provládnu stranu Sila ľudu Micheila Kavelašviliho, ktorý bol jedným z autorov zákona o zahraničnom vplyve. Prijímanie tohto zákona spôsobilo v krajine násilné protesty a zhoršenie vzťahov Gruzínska so Západom.



Časť gruzínskej spoločnosti kritizuje Kavelašviliho kandidatúru aj preto, že nemá vyššie vzdelanie, informovala stanica Deutsche Welle.



Politológ Gela Vasadze v tejto súvislosti poznamenal, že Kavelašvili nebude "zvoleným, ale vymenovaným prezidentom". Politológ dodal, že v súčasných podmienkach nie je v Gruzínsku možné uskutočniť spravodlivé voľby.



Prezidentka Zurabišviliová v piatok zopakovala, že "nikam neodchádza". "Som tu a budem tu, pretože táto krajina práve teraz potrebuje legitímnu inštitúciu," objasnila podľa RFE/RL.



Podľa prezidentkinho názoru sú jediným východiskom zo súčasnej krízy v Gruzínsku nové parlamentné voľby. Zopakovala, že jej mandát bude pokračovať až do zvolenia nového prezidenta parlamentom, ktorý vzíde z nových volieb.



Zurabišviliová - podobne ako opozícia - neuznáva výsledok parlamentných volieb, ktoré sa v Gruzínsku konali koncom októbra a za ktorých víťaza bola vyhlásená strana Gruzínsky sen. Zurabišviliová sa v tejto veci obrátila aj na ústavný súd. Ten však jej podanie zamietol.



Po tom, ako staronový premiér Irakli Kobachidze oznámil, že jeho vláda do roku 2028 odkladá prístupové rokovania s EÚ, v Gruzínsku vypukla nová vlna protivládnych protestov.



Zhromaždenia odporcov vlády trvajú už viac ako dva týždne. Zadržaných bolo počas nich niekoľko stoviek ľudí vrátane opozičných politikov. Časť zadržaných po prepustení na slobodu informovala, že boli vystavení policajnému násiliu.