Zurabišviliová tvrdí,že v strane Gruzínsky sen mali na PR ľudí z Ruska

Tbilisi 28. októbra (TASR) - Prozápadná gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v pondelok v rozhovore pre francúzsku agentúru AFP uviedla, že v parlamentných voľbách, ktorých výsledky opozícia neuznala, došlo k "sofistikovaným" podvodom, píše TASR.



Podľa takmer konečných výsledkov, ktoré oznámila volebná komisia, získala vládnuca strana Gruzínsky sen v sobotňajších voľbách 53,92 percenta hlasov, zatiaľ čo blok prozápadných opozičných strán a združení získal 37,78 percenta hlasov.



Opozícia označila voľby za neférové a odmietla uznať svoju porážku od strany Gruzínsky sen, ktorú obviňuje z prokremeľského autoritárstva.



Moskva odmietla tvrdenia opozície o zasahovaní do hlasovania v Gruzínsku.



Oznámené výsledky volieb Zurabišviliová označila za nelegitímne a spoločne s opozíciou vyzvala ľudí na účasť na protestoch. V rozhovore pre agentúru AFP uviedla, že pri víkendovom hlasovaní boli použité "pomerne sofistikované podvody... s ruskou metodikou", čo podľa nej súvisí aj so vzťahmi vládnej strany s Ruskom. Vyslovila podozrenie, že v Gruzínskom sne majú na oblasť PR "ľudí pochádzajúcich z Ruska".



Uviedla tiež, že počas hlasovania došlo ku kupovaniu hlasov, ako aj k nátlaku na voličov - najmä na verejných činiteľov či na rodiny väzňov, ktorých by takto údajne bolo možné prepustiť.



Problémové boli aj metódy spojené s elektronickou hlasovacou technológiou, ktorá sa pri voľbách v Gruzínsku použila po prvýkrát, tvrdí Zurabišviliová. Dodala, že na opakované hlasovanie v rôznych regiónoch sa viackrát použili občianske preukazy s rovnakým číslom.



Zurabišviliová v rozhovore označila Rusko za agresora voči Ukrajine a dodala, že "pokiaľ sa Rusko nevráti na cestu medzinárodných noriem a štandardov, je ťažké s ním rokovať".



Rusko podľa nej "predstavuje hrozbu" a súčasne vyjadrila presvedčenie, že gruzínske obyvateľstvo si túto skutočnosť uvedomuje.