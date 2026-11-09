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Žurek: Na určenie motívov strelca z Krakova je priskoro

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Sviečky a kvety sú položené neďaleko zabezpečeného miesta po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu 7. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Vyšetrovatelia podľa neho zatiaľ nezistili, či motívom útoku boli rodinné problémy alebo niečo iné.

Autor TASR
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Varšava 9. novembra (TASR) - Na určenie motívov páchateľa sobotňajšej streľby v Krakove je ešte priskoro. V nedeľu večer to vyhlásil poľský minister spravodlivosti a generálny prokurátor Waldemar Žurek. Vyšetrovatelia podľa neho zatiaľ nezistili, či motívom útoku boli rodinné problémy alebo niečo iné. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP, televízie TVP, TVN 24, Kanalu Zero a denníka Rzeczpospolita.

Minister informoval, že vyšetrovatelia disponujú dôkazmi, ktoré umožňujú lepšie pochopiť okolnosti tragédie. „Nechcem zverejňovať materiály z vyšetrovania, ale máme určité dôkazy, ktoré vrhajú lepšie svetlo na celú túto tragédiu,“ povedal v TVP.

Žurek odmietol komentovať správy o radikálnych názoroch útočníka. Vysvetlil, že ako generálny prokurátor musí dodržiavať obmedzenia súvisiace s prípravným konaním.

Minister vnútra Marcin Kierwiňski v sobotu na tlačovej konferencii povedal, že „všetko nasvedčuje tomu, že ho fascinovali krajne pravicové ideológie“.

Túto interpretáciu však odmietol primátor Krakova Lukasz Gibala, podľa ktorého prípad nemá nič spoločné s politickými ideológiami a išlo o čin šialenca. „Neviem, na čom to minister zakladá,“ povedal pre Kanal Zero. Politicko-ideologický motív spochybnili aj zdroje z polície, na ktoré sa odvolal denník Rzeczpospolita.

„Mojim úmyslom nie je vzbudzovať emócie,“ reagoval Kierwiňski v nedeľu pre TVN 24 a zdôraznil, že stopy budú ešte preverované a on nevynáša žiadne rozsudky.

Žurek informoval, že bezpečnostné zložky podrobne analyzujú predmety nájdené pri útočníkovi a v jeho dome. Podľa jeho odhadu je veľmi pravdepodobné, že páchateľ konal sám. Zdôraznil však, že vyšetrovatelia preveria jeho telefónne a internetové kontakty, aby zistili, či za útokom mohli stáť aj iné osoby alebo organizácie.

Minister označil zásah polície za vzorový a dodal, že predchádzať podobným činom je veľmi ťažké a páchatelia označovaní ako „osamelí vlci“ sú často psychicky narušení jedinci. Ak zadržaný prežije, hrozí mu trest doživotného odňatia slobody.


(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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