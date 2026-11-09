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Žurek: Na určenie motívov strelca z Krakova je priskoro
Vyšetrovatelia podľa neho zatiaľ nezistili, či motívom útoku boli rodinné problémy alebo niečo iné.
Autor TASR
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Varšava 9. novembra (TASR) - Na určenie motívov páchateľa sobotňajšej streľby v Krakove je ešte priskoro. V nedeľu večer to vyhlásil poľský minister spravodlivosti a generálny prokurátor Waldemar Žurek. Vyšetrovatelia podľa neho zatiaľ nezistili, či motívom útoku boli rodinné problémy alebo niečo iné. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP, televízie TVP, TVN 24, Kanalu Zero a denníka Rzeczpospolita.
Minister informoval, že vyšetrovatelia disponujú dôkazmi, ktoré umožňujú lepšie pochopiť okolnosti tragédie. „Nechcem zverejňovať materiály z vyšetrovania, ale máme určité dôkazy, ktoré vrhajú lepšie svetlo na celú túto tragédiu,“ povedal v TVP.
Žurek odmietol komentovať správy o radikálnych názoroch útočníka. Vysvetlil, že ako generálny prokurátor musí dodržiavať obmedzenia súvisiace s prípravným konaním.
Minister vnútra Marcin Kierwiňski v sobotu na tlačovej konferencii povedal, že „všetko nasvedčuje tomu, že ho fascinovali krajne pravicové ideológie“.
Túto interpretáciu však odmietol primátor Krakova Lukasz Gibala, podľa ktorého prípad nemá nič spoločné s politickými ideológiami a išlo o čin šialenca. „Neviem, na čom to minister zakladá,“ povedal pre Kanal Zero. Politicko-ideologický motív spochybnili aj zdroje z polície, na ktoré sa odvolal denník Rzeczpospolita.
„Mojim úmyslom nie je vzbudzovať emócie,“ reagoval Kierwiňski v nedeľu pre TVN 24 a zdôraznil, že stopy budú ešte preverované a on nevynáša žiadne rozsudky.
Žurek informoval, že bezpečnostné zložky podrobne analyzujú predmety nájdené pri útočníkovi a v jeho dome. Podľa jeho odhadu je veľmi pravdepodobné, že páchateľ konal sám. Zdôraznil však, že vyšetrovatelia preveria jeho telefónne a internetové kontakty, aby zistili, či za útokom mohli stáť aj iné osoby alebo organizácie.
Minister označil zásah polície za vzorový a dodal, že predchádzať podobným činom je veľmi ťažké a páchatelia označovaní ako „osamelí vlci“ sú často psychicky narušení jedinci. Ak zadržaný prežije, hrozí mu trest doživotného odňatia slobody.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Minister informoval, že vyšetrovatelia disponujú dôkazmi, ktoré umožňujú lepšie pochopiť okolnosti tragédie. „Nechcem zverejňovať materiály z vyšetrovania, ale máme určité dôkazy, ktoré vrhajú lepšie svetlo na celú túto tragédiu,“ povedal v TVP.
Žurek odmietol komentovať správy o radikálnych názoroch útočníka. Vysvetlil, že ako generálny prokurátor musí dodržiavať obmedzenia súvisiace s prípravným konaním.
Minister vnútra Marcin Kierwiňski v sobotu na tlačovej konferencii povedal, že „všetko nasvedčuje tomu, že ho fascinovali krajne pravicové ideológie“.
Túto interpretáciu však odmietol primátor Krakova Lukasz Gibala, podľa ktorého prípad nemá nič spoločné s politickými ideológiami a išlo o čin šialenca. „Neviem, na čom to minister zakladá,“ povedal pre Kanal Zero. Politicko-ideologický motív spochybnili aj zdroje z polície, na ktoré sa odvolal denník Rzeczpospolita.
„Mojim úmyslom nie je vzbudzovať emócie,“ reagoval Kierwiňski v nedeľu pre TVN 24 a zdôraznil, že stopy budú ešte preverované a on nevynáša žiadne rozsudky.
Žurek informoval, že bezpečnostné zložky podrobne analyzujú predmety nájdené pri útočníkovi a v jeho dome. Podľa jeho odhadu je veľmi pravdepodobné, že páchateľ konal sám. Zdôraznil však, že vyšetrovatelia preveria jeho telefónne a internetové kontakty, aby zistili, či za útokom mohli stáť aj iné osoby alebo organizácie.
Minister označil zásah polície za vzorový a dodal, že predchádzať podobným činom je veľmi ťažké a páchatelia označovaní ako „osamelí vlci“ sú často psychicky narušení jedinci. Ak zadržaný prežije, hrozí mu trest doživotného odňatia slobody.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)