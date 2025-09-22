Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Zahraničie

Žurek: V Poľsku sa počas vlády strany PiS budoval autoritársky systém

.
Predseda konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski. Foto: TASR/AP

Podľa Žureka tento proces zahŕňal nielen bezpečnostné zložky, políciu a justíciu, ale aj verejnoprávne médiá.

Autor TASR
Varšava 22. septembra (TASR) - Poľský minister spravodlivosti Waldemar Žurek v pondelok vyhlásil, že v Poľsku sa počas vlády strany PiS v rokoch 2015 až 2023 budoval systém autoritárskeho charakteru. Uviedol to počas konferencie, na ktorej predstavoval správu komisie pre vyšetrovanie mechanizmov represie voči občianskym organizáciám a spoločenským aktivistom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa Žureka tento proces zahŕňal nielen bezpečnostné zložky, políciu a justíciu, ale aj verejnoprávne médiá. Dodal, že viacerí hodnotitelia tohto obdobia sú presvedčení, že krajina sa v tom čase ocitla jednou nohou v systéme, ktorý negarantoval základné práva a slobody občanov.

Minister zdôraznil, že správa má byť nielen dokumentom, ale aj východiskom pre činnosť štátnych orgánov chrániacich právny štát. Jej cieľom je podľa neho určiť zodpovedných a poskytnúť občanom formu odškodnenia za krivdy, ktoré im spôsobil autoritársky režim.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej