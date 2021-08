V Zürichu rozpustili protest klimatických aktivistov blokujúcich banky

Zürich 2. augusta (TASR) - Klimatickí aktivisti zablokovali v pondelok vstup do viacerých bánk vo finančnom centre švajčiarskeho mesta Zürich, aby tak protestovali proti financovaniu projektov využívajúcich fosílne palivá. Ako píše agentúra Reuters, proti demonštrantom zakročila polícia a prinútila ich miesto protestu opustiť.



Po tom, čo spievajúci a skandujúci demonštranti zhromaždení pred bankami Credit Suisse a UBS neuposlúchli výzvy polície na rozpustenie akcie, zakročili príslušníci poriadkových síl a odviedli ich odtiaľ.



"Credit Suisse a UBS dosiaľ neurobili nič, aby primerane reagovali na klimatickú krízu. Hnutie za klimatickú spravodlivosť preto okupuje sídlo Credit Suisse a neďalekú pobočku UBS, aby upozornilo na následky nečinnosti švajčiarskych finančných inštitúcií," povedala vo vyhlásení hovorkyňa skupiny aktivistov s názvom "Rise Up for Change" (Povstaňme za zmenu).



Minulý týždeň aktivisti bojujúci proti klimatickej zmene uskutočnili pred sídlom banky Credit Suisse akciu, počas ktorej sa vydávali za zástupcov tejto finančnej inštitúcie a ohlásili ukončenie financovania projektov využívajúcich fosílne palivá.



K najnovšiemu protestu došlo počas vlny prejavov občianskej neposlušnosti vo Švajčiarsku, kde sa podnebie otepľuje približne dvakrát rýchlejšie než je celosvetový priemer a negatívne tak vplýva i na tamojšiu hornatú krajinu.