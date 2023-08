Zurita po vyhrážkach smrťou dočasne opustí Ekvádor

Quito 29. augusta (TASR) — Po niekoľkých vyhrážkach smrťou chce neúspešný ekvádorský prezidentský kandidát Christian Zurita dočasne opustiť svoju vlasť. Uviedla to v pondelok agentúra DPA.



"Nikdy som sa nebál, ale okolnosti už nie sú také, aké bývali," povedal Zurita, povolaním novinár, pre televíznu stanicu Ecuavisa. "Mám ochranku. Neustále musím nosiť nepriestrelnú vestu a oceľovú prilbu. To nie je to, čo od života očakávam. Musím si nájsť čas pre seba," dodal.



Ešte predtým však dokončí knihu, ktorú začal písať so zavraždeným prezidentským kandidátom Fernandom Villavicenciom.



Niekoľko zločineckých skupín sa Zuritovi nedávno vyhrážalo smrťou. Medziamerická komisia pre ľudské práva (CIDH) na to reagovala zverejnením rezolúcie, v ktorej vyzvala ekvádorské úrady, aby Zuritovi zabezpečili ochranu.



Villavicencia zastrelili 9. augusta po predvolebnom zhromaždení v Quite. Najmenej deväť ľudí bolo pri útoku zranených a jeden podozrivý zomrel po prestrelke s bezpečnostnými silami.



Po vražde Villavicencia sa Zurita stal namiesto neho prezidentským kandidátom hnutia Construye. V prvom kole volieb konanom 20. augusta skončil na treťom mieste.



Villavicencio bol známy aj ako bojovník proti korupcii, najmä počas vlády ekvádorského exprezidenta Rafaela Correu v rokoch 2007 – 2017. Na jej odhaľovaní pracoval práve so Zuritom.