Zverejnili časť správy o snahe Trumpa zvrátiť prehru v Georgii

Washington 16. februára (TASR) – Americký sudca zverejnil vo štvrtok časť správy o vyšetrovaní snáh exprezidenta Donalda Trumpa zvrátiť volebnú porážku z roku 2020 v štáte Georgia. Osobitná veľká porota dospela k záveru, že napriek tvrdeniam Trumpa k údajným veľkým podvodom vo voľbách nedošlo. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a AFP.



Členovia poroty sa podľa dokumentu domnievajú, že viacerí svedkovia mohli klamať pod prísahou. Prokuratúre odporučili aj obviniť určité osoby. Ich mená zostávajú utajené, pretože niektorí z nich zatiaľ nepredložili výpovede.



Prokuratúra v Georgii dva roky vyšetrovala, či sa Trump a jeho spojenci nedopustili trestných činov v úsilí zmeniť výsledky volieb. V tomto južanskom štáte prezident Joe Biden zvíťazil o necelých 12.000 hlasov.



Porota si vypočula svedectvá blízkych spojencov Trumpa vrátane šéfa prezidentskej kancelárie Marka Meadowsa, bývalého právnika Rudyho Giulianiho či republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Trumpa ako svedka nepredvolali.



Vyšetrovanie začala prokurátorka okresu Fulton Fani Willisová krátko po tom, ako 2. januára 2021 Trump telefonoval štátnemu tajomníkovi Georgie Bradovi Raffenspergerovi, ktorý dohliada na voľby v tomto štáte. S tvrdením o volebnom podvode ho požiadal, aby "našiel" dostatok hlasov, aby ho mohol vyhlásiť za víťaza. Nahrávka rozhovoru unikla na verejnosť.



O štyri dni neskôr dav stúpencov Trumpa vtrhol do Kongresu vo Washingtone v snahe zabrániť konečnému osvedčeniu Bidenovho víťazstva.



Trump vyšetrovanie v Georgii opakovane označil za "hon na bosorky". Zameriavalo sa okrem iného na snahy spojencov exprezidenta podpísať volebné certifikáty o jeho víťazstve. Preverovalo tiež falošné oznámenia o volebných podvodoch, nelegálne snahy o prístup k hlasovacím prístrojom či vyhrážky volebným pracovníkom a ich obťažovanie.



Právni experti podľa AFP špekulujú, že Trumpa by v Georgii mohli obviniť na základe štátneho zákona o organizovanej kriminalite, keby prokuratúra argumentovala, že bol so stúpencami súčasťou zločineckej skupiny.