Zverejnili dokumenty o atentáte na Roberta F. Kennedyho z roku 1968

Washington 18. apríla (TASR) — Na príkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa boli v piatok zverejnené dokumenty týkajúce sa atentátu na senátora Roberta F. Kennedyho z 5. júna 1968. Národný archív na svojej webovej stránke zverejnil približne 230 súborov obsahujúcich takmer 10.000 strán. Mnohé dokumenty súvisiace s týmto atentátom už boli zverejnené, zatiaľ čo iné neboli digitalizované a desaťročia ležali uložené vo vládnych archívoch. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.



„Takmer 60 rokov po tragickom atentáte na senátora Kennedyho bude mať americký ľud vďaka prezidentovi Donaldovi Trumpov po prvý raz príležitosť oboznámiť sa s vyšetrovaním federálnej vlády,“ uviedla šéfka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová. Dodala, že spisy oneskorene osvetlia pravdu, ktorá mala byť dávno známa.



Robert Francis Kennedy, známy tiež ako RFK, bol jedným z dvoch mladších bratov prezidenta USA Johna F. Kennedyho, ktorý ho vymenoval do svojej vlády ako ministra spravodlivosti. Robert F. Kennedy úzko spolupracoval so svojím bratom počas invázie v Zátoke svíň a Karibskej krízy. V roku 1964 bol zvolený do Senátu za štát New York a o štyri roky neskôr kandidoval na prezidenta.



Dňa 5. júna 1968 bol smrteľne postrelený v kuchyni hotela Ambassador v Los Angeles. Stalo sa tak krátko po tom, ako v rámci primárok demokratov predniesol v hoteli svoj prejav. Čin spáchal v súčasnosti 81-ročný Sirhán Bišára Sirhán, Palestínčan jordánskeho pôvodu, ktorý bol pôvodne odsúdený na smrť. Tento trest mu v roku 1972 zmenili na doživotie.



Syn RFK, Robert F. Kennedy mladší, pôsobiaci ako minister zdravotníctva a sociálnych služieb v Trumpovej vláde, vydal vyhlásenie, v ktorom ocenil prezidenta a Gabbardovú za ich „odvahu“ a „vytrvalé úsilie“ pri zverejnení spisov.



V marci tohto roku boli na Trumpov príkaz zverejnené aj nezredigované spisy o atentáte na Johna F. Kennedyho, ktorý bol zavraždený 22. novembra 1963 počas návštevy Dallasu. Trump v záujme transparentnosti presadzuje zverejnenie dokumentov týkajúcich sa známych atentátov a vyšetrovaní. Zároveň prejavuje veľkú nedôveru voči tajným službám a zverejnením predtým tajných spisov by mohol vyvolať nové diskusie o práci Ústrednej spravodajskej služby (CIA), Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a ďalších inštitúcií, konštatuje agentúra AP.