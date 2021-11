Zverejnili meno údajného bombového útočníka z Liverpoolu

Liverpool 16. novembra (TASR) - Britská polícia identifikovala podozrivého, ktorý stojí za nedeľňajším výbuchom v taxíku pred nemocnicou v Liverpoole. Úrady uviedli, že 32-ročný Emad Al Swealmeen, ktorý zahynul pri výbuchu, nastúpil do vozidla a požiadal o odvoz do nemocnice, ktorá bola vzdialená asi desať minút cesty. Informovala o tom agentúra Reuters.



Polícia spresnila, že k výbuchu došlo v čase, keď sa vozidlo blížilo k Ženskej nemocnici v Liverpoole. Pri tomto incidente sa zranil taxikár, ktorého po ošetrení ľahkých zranení prepustili z nemocnice.



Polícia prehľadáva dve miesta spojené s Al Swealmeenom a našla "významné predmety", uviedol hlavný inšpektor Andrew Meeks vo vyhlásení.



"Teraz, keď sme zverejnili jeho meno, akékoľvek informácie, ktoré verejnosť môže mať o Al Swealmeenovi bez ohľadu na to, aké malé sú, nám môžu veľmi pomôcť," povedal Meeks.



Polícia už v pondelok označila výbuch za teroristický čin a krajina zvýšila stupeň teroristického ohrozenia. Tamojšia ministerka vnútra Priti Patelová uviedla, že výbuch bol druhým smrteľným incidentom v priebehu jedného mesiaca po ubodaní britského poslanca Davida Amessa.



V súvislosti s činom v Liverpoole polícia zadržala štyroch mužov. Po vypočutí ich však prepustili z väzby.



Vyšetrovatelia uviedli, že nie je jasné, prečo chcel pasažier ísť práve do nemocnice alebo čo spôsobilo zrejme predčasnú explóziu jeho výbušného zariadenia.



Starostka Liverpoolu Joanne Andersonová už skôr označila počínanie taxikára za hrdinské. Televízia BBC uviedla, že cestujúceho zamkol vo vozidle.



"Je dôležité, aby verejnosť zostala ostražitá pred hrozbou terorizmu, ale zároveň aby nebola znepokojená," povedala Patelová.



K výbuchu došlo v nedeľu tesne pred 11.00 h, keď sa v neďalekej Liverpoolskej katedrále konala pietna spomienka na pamiatku obetí vojny. Polícia preveruje, či udalosti spolu súvisia.