Zverejnili nominácie na hudobné ceny Anděl 2021, dominuje Ewa Farna

Nominácie:

ALBUM



Ewa Farna - Umami



Vladimír Mišík - Noční obraz



David Stypka & Bandjeez - Dýchej







SKLADBA



Ewa Farna - Tělo



David Koller - Pouta



David Stypka & Bandjeez - Farmářům







SKUPINA



Midi Lidi - Heal The World, konečně! / Nikdo se ti nebude smát, když budeš mít lidi rád



Mirai - Maneki Neko



Prago Union - Made in Strašnice







SÓLOVÁ INTERPRETKA



Ewa Farna - Umami



Beata Hlavenková - Žijutě



Amelie Siba - Love Cowboys







SÓLOVÝ INTERPRET



Roman Holý - Strážce klidu vol. 1



Vladimír Mišík - Noční obraz



David Stypka - Dýchej







OBJAV



Annabelle - Runnin' Out of F* Time



Fiedlerski - Pápá



Michal Horák - Michalbum







VIDEOKLIP



Annet X - Bylo nebylo (réžia Jaroslav Moravec)



Ewa Farna - Tělo (réžia Ondřej Kudyn)



Jordan Haj & Emma Smetana - By Now (réžia Marek Jarkovský, Jordan Haj a Emma Smetana)







ALTERNATÍVA A ELEKTRONIKA



Irena & Vojtěch Havlovi - Melodies in the Sand



Amelie Siba - Love Cowboys



Oliver Torr - Fragility of Context







FOLK



Kuba Horák - Kluk z Husovky



Vladimír Mišík - Noční obraz



Žamboši - Světlojemy







JAZZ



Dorota Barová - Dotyk



Nikol Bóková - Prometheus



Beata Hlavenková - Žijutě







KLASIKA



Ivo Kahánek - Antonín Dvořák: Kompletní klavírní dílo



K. Kněžíková, Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. R. Jindra - Phidylé



SOČR, dir. T. Netopil - Bohuslav Martinů: Fresky, Paraboly, Rytiny







RAP



58G - 58 Tape vol. 2



Smack - Chimera pt. 3: Snake



Hugo Toxxx - Mumie







ROCK



Dark Gamballe - Romance panenky a kladiva



Skywalker - Late Eternity



Sněť - Mokvání v okovech







SLOVENSKÝ ALBUM



Lash & Grey - Blossoms of Your World



Peter Nagy - Petrolej



Peter Bič Project - Hlava

Praha 21. februára (TASR) - Česká hudobná akadémia v pondelok na svojich webových stránkach zverejnila trojice nominovaných v jednotlivých kategóriách na cenu Anděl za rok 2021.Najviac nominácií - štyri - má speváčka Ewa Farna; zlatú sošku môže získať v kategóriách Album, Skladba, Sólová interpretka a Videoklip. Po tri nominácie majú Vladimír Mišík (Album, Sólový interpret a Folk) a David Stypka & Bandjeez (Album, Skladba a Sólový interpret), informovala spravodajská stanica ČT24.V poradí už 31. ročník udeľovania najstarších českých hudobných cien sa uskutoční 27. apríla v pražskom Veľtržnom paláci, ceremoniál bude naživo vysielať Česká televízia.Akadémia tento rok po prvýkrát rozhoduje trojkolovou voľbou. Z predtým zverejnených "shortlistov" v príslušných kategóriách vybrala finálnu trojicu nominovaných, z ktorých v poslednom kole zvolí víťaza. Celkovo hlasovalo 423 akademikov. Odovzdávanie cien bude po dvoch ročníkoch poznačených pandémiou v klasickej forme.podotkol predseda rady Českej hudobnej akadémie Honza Vedral.TASR prináša prehľad nominácií v jednotlivých kategóriách na Ceny Českej hudobnej akadémie Anděl 2021: