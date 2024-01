Zverejnili výsledky volieb v Srbsku, Vučičova strana má 46,75 %

Belehrad 3. januára (TASR) - Volebná komisia v Srbsku v stredu zverejnila oficiálne výsledky parlamentných a samosprávnych volieb zo 17. decembra. Víťazom parlamentných volieb sa stala vládnuca Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiča so ziskom 46,75 percenta hlasov pred proeurópskym opozičným zoskupením Srbsko proti násiliu (SPN) s 23,66 percenta hlasov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Volebná komisia výsledky volieb nekomentovala, zverejnila iba aktualizované údaje, v ktorých sú zahrnuté hlasy zo všetkých volebných okrskov.



Doterajšie predbežné výsledky volieb vyvolali v Srbsku vlnu protestov. Výsledky spochybňuje aj SPN a Európsku úniu žiada, aby zabezpečila nezávislé prešetrenie hlasovania. Opozícia okrem iného tvrdí, že do Srbska na hlasovanie niekto zvážal autobusmi etnických Srbov zo susednej Bosny a Hercegoviny. Zahraniční pozorovatelia poukazovali na kupovanie hlasov.



Vučič v utorok odmietol akékoľvek vyšetrovanie zo zahraničia s tým, že voľby "sú záležitosťou (srbských) štátnych inštitúcií".



Počas uplynulých dní sa voľby zopakovali v troch desiatkach okrskov, najmä na vidieku, kde podľa Republikovej volebnej komisie nebolo možné jednoznačne určiť výsledky. Opozícia toto hlasovanie bojkotovala, takže vučičovci jednoznačne dominovali – v jednom z okrskov dostali až takmer 85 percent hlasov.



Najintenzívnejšie protesty sa v Belehrade odohrali na Štedrý deň. Demonštranti sa pokúsili vniknúť do budovy mestského úradu, porozbíjali na nej dvere a okná. Viac než 30 z nich polícia zadržala, niektorí sa ešte nachádzajú vo väzbe.