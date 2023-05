Zverejnili portrét kráľa Karola III. s jeho dedičmi

Londýn 13. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. si pri príležitosti svojej nedávnej korunovácie nechal vyhotoviť nový portrét, na ktorom je zachytený so svojimi dvoma dedičmi. Fotografia Karola po boku so synom Williamom, princom z Walesu, a vnukom, princom Georgeom, vznikla v trónnej sále Buckinghamského paláca v deň korunovácie 6. mája, informovali v piatok agentúry PA Media a DPA.



Snímka zobrazuje kráľa sediaceho v strede na jednom z páru trónnych kresiel z roku 1902, ktoré boli vyrobené na korunováciu kráľa Eduarda VII. pre budúceho kráľa Juraja V. a kráľovnú Máriu. Tieto kreslá boli použité aj pri korunovácii Karolovho starého otca, kráľa Juraja VI., v roku 1937.



Kráľ Karol III. je na najnovšom portréte so svojimi dedičmi vyobrazený v panovníckom rúchu s britskou imperiálnou korunou na hlave, pričom v rukách drží kráľovský orb a žezlo s krížom a po jeho boku stoja usmievajúci sa William a George.



Fotografiu zverejnili v piatok spolu s ďalším portrétom, na ktorom je vyobrazený kráľ Karol spolu s kráľovnou manželkou Kamilou, ako aj čestné pážatá kráľa a dôverníčky kráľovnej, píše DPA. Portrét takisto vznikol v trónnej sále Buckinghamského paláca a zhotovil ho Hugo Burnand, ktorý je tiež autorom svadobných fotografií Karola a Kamily z roku 2005.