Zverejnili príkaz na prehliadku u Trumpa,vraj porušil zákon o špionáži

Washington 13. augusta (TASR) - Pondelková razia amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v sídle bývalého prezidenta Donalda Trumpa na Floride súvisela okrem iného s podozreniami z porušenia zákona o špionáži, konkrétne nezákonného uchovávania tajných vojenských dokumentov, uvádza sa v piatok zverejnenom súdnom príkaze. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Zatykač a súvisiace materiály, odpečatené floridským sudcom, ukázali, že agenti si so sebou odniesli značné množstvo dokumentov označených ako "prísne tajné". Tie mali byť dostupné len "v špeciálnych vládnych zariadeniach," uvádza sa v odpečatenom sedemstranovom spise federálneho súdu.



Spis obsahoval zoznam vecí odnesených z Trumpovho sídla Mar-A-Lago na Floride, vrátane informácií o "prezidentovi Francúzska", ako aj súdny príkaz na prehliadku sídla v Palm Beach.



Ministerstvo spravodlivosti v piatok požiadalo súd, aby príkaz vo verejnom záujme zverejnil a vylúčil tak námietky Trumpa, ktorý zvažuje opätovnú kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2024.



Trump vyhlásil, že nebude blokovať zverejnenie súdneho príkazu, raziu však označil za politicky motivovanú. On i jeho právnici mali v skutočnosti kópiu príkazu na prehliadku aj s potvrdením o zozname majetku zabaveného agentmi FBI u seba už niekoľko dní, obsah teda mohli zverejniť už sami aj skôr.



Denník The Wall Street Journal uviedol, že medzi 20 škatuľami s predmetmi, ktoré odniesli agenti FBI, boli zväzky fotografií, ako aj rukou napísaný príkaz na udelenie milosti spojencovi bývalého prezidenta, Rogerovi Stoneovi.



Exprezident v priebehu tohto týždňa vyslovil obavy, že keďže sám nebol v čase razie doma a nemohli byť pri nej prítomní ani jeho právnici, FBI tam mohla podstrčiť nejaké dôkazy.



Americké médiá už skôr v piatok špekulovali, že FBI mohla počas domovej prehliadky u Trumpa na Floride hľadať okrem iného tajné dokumenty týkajúce sa jadrových zbraní.



Americkí prezidenti musia podľa zákona odovzdať všetku svoju písomnú komunikáciu a dokumenty Národnému archívu. Ten vo februári oznámil, že z Trumpovho luxusného sídla Mar-a-Lago získal 15 škatúľ s dokumentmi týkajúcimi sa okrem iného aj utajovaných skutočností národnej bezpečnosti, ktoré mal Trump odovzdať ešte pri odchode z úradu.



Americké orgány činné v trestnom konaní doteraz nikdy nestíhali bývalého prezidenta za podobný skutok. Prezident USA však môže kedykoľvek odtajniť akékoľvek dokumenty – a tým bude zrejme argumentovať aj Trump, uviedla televízia NBC.