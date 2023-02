Zverejnili prvé fotografie z pátrania po zostrelenom balóne v USA

Washington 7. februára (TASR) - Americké námorníctvo uskutočňuje rozsiahlu operáciu s cieľom zhromaždiť všetky časti čínskeho špionážneho balóna, ktorý v sobotu zostrelila americká stíhačka pri pobreží Južnej Karolíny. Do pátrania sú nasadené podvodné drony, vojnové lode a nafukovacie plavidlá, informovala v utorok agentúra AP.



Námorníctvo využíva i lode na mapovanie a skenovanie morského dna, aby našli aj zostávajúce časti balóna a aby americkí analytici mohli získať úplný obraz napr. o tom, aké typy senzorov Čína používala. Cieľom je aj lepšie pochopiť, ako balón dokázal manévrovať.



Námorníctvo v utorok zverejnilo prvé zábery z akcie, na ktorých vidno námorníkov z tímu na likvidáciu výbušných zariadení, ako do nafukovacieho člna vyťahujú široké pásy bielej tkaniny - zrejme z vonkajšieho plášťa balóna.



Veliteľ Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany (NORAD) generál Glen VanHerck v pondelok povedal, že tímy prijali preventívne opatrenia na ochranu pred možnosťou, že by niektorá časť balóna bola vybavená výbušninami.



Trosky balóna sú roztrúsené vo vodách, ktoré sú hlboké približne 15 metrov. Plocha, na ktorej sa pátra, zodpovedá svojou rozlohou asi 15 futbalovým ihriskám.



Veľký balón zostrelila americká stíhačka v sobotu pri pobreží Južnej Karolíny, podľa VanHercka nad teritoriálnymi vodami USA. Spojené štáty pristúpili k tomuto kroku týždeň po tom, ako balón vstúpil do ich vzdušného priestoru pri Aljaške.



Čína, podľa ktorej išlo o civilné výskumné zariadenie používané najmä na meteorologické účely, proti takejto reakcii protestovala a označila ju za "prehnanú". Podľa analytikov však Peking prípadné protiopatrenie dôkladne zváži, aby zabránil zhoršovaniu vzťahov.



Republikánski kongresmani v nedeľu kritizovali prezidenta Joea Bidena za to, že čakal so zostrelením balóna niekoľko dní. Obvinili ho, že voči Číne preukázal slabosť a že sa pôvodne snažil udržať narušenie vzdušného priestoru USA v tajnosti.



Demokrati uviedli, že Bidenovo rozhodnutie počkať, kým balón preletí nad more, ochránilo civilistov pred troskami spadnutými na zem. Tvrdili tiež, že takto získali viac spravodajských informácií.



Americké ministerstvo obrany bude o balóne a čínskej špionáži informovať senátorov 15. februára.