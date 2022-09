Zverejnili prvú fotografiu náhrobnej tabule kráľovnej Alžbety II.

Londýn 25. septembra (TASR) - Buckinghamský palác zverejnil v sobotu prvú fotografiu náhrobnej tabule britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá je pochovaná v kaplnke na Windsorskom hrade. Informoval o tom denník The Guardian.



Na tabuli z čierneho belgického mramoru sú ručne vygravírované mená kráľovnej, jej manžela - princa Philipa a jej rodičov - kráľa Juraja VI. a Alžbety, kráľovnej matky. Písmená majú mosadznú farbu.



Náhrobný kameň je vsadený do podlahy Pamätnej kaplnky kráľa Juraja VI., ktorá je súčasťou Kaplnky sv. Juraja. Všetci štyria panovníci boli členmi historického Podväzkového rádu.



Hoci je v tejto kaplnke uložený aj popol princeznej Margaret - kráľovninej mladšej sestry -, jej meno na náhrobnej tabuli zahrnuté nie je. Margaret zomrela v roku 2002.



Nová náhrobná tabuľa teraz obsahuje zhora nadol tieto nápisy: "Juraj VI./1895-1952", "Alžbeta/1900-2002", nasleduje kovová hviezda Podväzkového rádu, "Alžbeta II./1926-2022" a "Philip/1921-2021".



Windsorský hrad na budúci týždeň vo štvrtok opäť otvoria pre verejnosť a ľudia budú môcť navštíviť i Kaplnku sv. Juraja každý deň okrem nedele, keď je tento priestor prístupný len pre veriacich, dopĺňa tlačová agentúra AFP.



Pamätnú kaplnku kráľa Juraja VI. dala postaviť Alžbeta II. ako pohrebné miesto pre svojho otca. Kaplnka bola pristavaná k severnej strane budovy v roku 1969.



Rakvu Alžbety II. vložili do pamätnej kaplnky spolu s rakvou princa Philipa, ktorý zomrel vlani na jar. Jeho rakva bola dovtedy uložená v kráľovskej krypte pod kaplnkou.



Kaplnka sv. Juraja zo 14. storočia je miestom posledného odpočinku množstva kráľov a kráľovien.