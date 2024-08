Zverejnili totožnosť mladíka obvineného z útoku v Southporte

Londýn 1. augusta (TASR) - Mladík obvinený z pondelňajšej vraždy troch dievčat v anglickom meste Southport a desiatich ďalších pokusov o vraždu sa volá Axel Rudakubana. O zverejnení jeho totožnosti rozhodol vo štvrtok sudca v Liverpoole, kde so 17-ročným mladíkom prebieha súdne pojednávanie. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



K útoku v Southporte na severozápade Anglicka došlo v pondelok na tanečnom podujatí pre deti venovanom tvorbe americkej speváčky Taylor Swiftovej.



Rudakubana je obvinený, že kuchynským nožom na smrť dobodal tri dievčatá vo veku 6, 7 a 9 rokov. Zranil aj ďalších osem detí a dvoch dospelých, ktorí sa deti pokúšali ochrániť. Päť zo zranených detí a dvaja dospelí sú v kritickom stave.



Polícia útočníka zadržala a jeho totožnosť bezprostredne nezverejnila. Uviedla len, že sa narodil v Británii a jeho čin zatiaľ nevyšetruje ako teroristický.



Sudca Andrew Menary vo štvrtok zrušil príkaz na zachovanie útočníkovej anonymity. Odvolával sa na násilné nepokoje v Southporte a aj v Londýne a totožnosť páchateľa preto považuje za verejný záujem. Násilnosti vyvolala nepravdivá informácia, že ide o radikálneho islamistického migranta, ktorý sa uchádza o azyl v Británii. Zverejnenie identity má podľa sudcu zabrániť v šírení ďalších dezinformácií.



Sudca tiež upozornil, že obžalovaný na budúcu stredu dosiahne 18 rokov, čo by sa podľa jeho slov mohlo stať "ďalšou zámienkou" pre nepokoje. Rudakubana si počas pojednávania zakrýval tvár a odmietol akékoľvek vyjadrenie.



V utorok večer sa v centre Southportu konalo pokojné zhromaždenie na pamiatku obetí pondelkového útoku. Krátko po skončení však vypukli násilné protesty, počas ktorých utrpelo zranenia vyše 50 policajtov. Demonštranti zakladali požiare, podpálili aj policajné autá, a na policajtov a miestnu mešitu hádzali tehly či kamene.



Tisícky ľudí v stredu večer protestovalo aj pred rezidenciou premiéra na Downing Street a vykrikovali rôzne protiimigračné heslá. Polícia tam zadržala vyše 100 osôb. Ľahké zranenia utrpelo aj niekoľko policajtov.