Zverejnili video s izraelským rukojemníkom zadržiavaným v Gaze

Gaza 1. augusta (TASR) - Ozbrojené hnutie Palestínsky islamský džihád (PIJ) vo štvrtok zverejnilo video izraelsko-nemeckého rukojemníka uneseného do Pásma Gazy počas útoku hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023, ktorý odštartoval konflikt v enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V šesťminútovom videu vidno rukojemníka, ktorý hovorí po hebrejsky a sleduje spravodajskú reportáž o humanitárnej kríze v Pásme Gazy. Muž sa predstaví a prosí izraelskú vládu, aby zabezpečila jeho prepustenie. Agentúra AFP nebola schopná bezprostredne potvrdiť pravosť videa ani dátum vzniku, no spolu s viacerými izraelskými médiami identifikovala rukojemníka ako Roma Braslavského, ktorý má nemecké i izraelské občianstvo.



PIJ minulý týždeň oznámil, že stratil kontakt s rukojemníkom, a opakuje to aj v komentári na začiatku najnovšieho videa. Naznačuje to, že zábery vznikli pred viac ako týždňom. Predchádzajúce video s Braslavskim bolo zverejnené 16. apríla, pripomína AFP.



Braslavski, pôvodom z Jeruzalema, pracoval ako bezpečnostný pracovník na hudobnom festivale Nova, na ktorý vtrhli v októbri 2023 príslušníci Hamasu a ďalší palestínski bojovníci vrátane členov Islamského džihádu. Podľa svedkov, ktorým sa podarilo uniknúť, pred svojím únosom údajne zachránil niekoľko účastníkov festivalu.



Z celkového počtu 251 rukojemníkov unesených počas útoku Hamasu na Izrael zostáva 49 stále zadržiavaných v palestínskej enkláve – z toho 27, o ktorých izraelská armáda tvrdí, že sú mŕtvi.