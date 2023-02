Zverejnili videozáznam z potápania sa k vraku Titanicu z roku 1986

Boston 16. februára (TASR) - Doteraz verejne neznámy videozáznam z potápania sa k vraku Titanicu z roku 1986 zverejnil v stredu Oceánografický ústav Woods Hole (WHOI) so sídlom v americkom štáte Massachusetts. TASR informáciu prevzala zo štvrtkového servisu spravodajskej stanice Sky News.



Videozáznam vznikol len niekoľko mesiacov po objavení vraku na dne Atlantického oceánu v septembri 1985. Objavil ho spoločný tím vedcov z WHOI a Francúzskeho výskumného ústavu pre využívanie morí (IFREMER).



Počas 11 ponorov v júli 1986 sa nakrúcali zábery z ponorky s posádkou a malej diaľkovo ovládanej ponorky, ktoré bola schopná manévrovať v stiesnených priestoroch vraku. WHOI na platforme YouTube zverejnil 80 minút nezostrihaných záberov.



Na zrnitom čiernobielom videozázname okrem iného vidno čelo parníka a časť zábradlia pozdĺž jednej z palúb.



Oceánograf Robert Ballard povedal, že ako prvú uvidel "obrovskú stenu z nitovanej ocele, ktorá sa týčila vyše 30 metrov nad nami", keď zostúpil 3780 metrov pod hladinu mora. Podľa technika WHOI Andyho Bowena bola najväčšou výzvou "odľahlosť danej lokality", pričom teplota vody bola "blízko bodu mrazu".



Zverejnenie záberov bolo zosúladené s uvedením remasterovanej verzie filmu Titanic (1997) režiséra Jamesa Camerona do kín - pri príležitosti 25. výročia premiéry.



Titanic sa potopil 15. apríla 1912 v severnom Atlantiku niekoľko hodín po náraze do ľadovca počas svojej prvej plavbe z britského Southamptonu do New Yorku. Pri tragédii zahynulo vyše 1500 ľudí.