ANALÝZA: V Číne prevládajú správy z ruských štátnych médií

Washington 10. marca (TASR) - Čínski predstavitelia sa vo verejných vyhláseniach a na medzinárodných stretnutiach snažia zastávať zdanlivo neutrálny postoj k vojne na Ukrajine – neodsudzujú ruskú inváziu, ani nevylučujú možnosť, že Peking bude sprostredkovateľom v úsilí dohodnúť mier. Vo štvrtok to uviedla americká spravodajská televízia CNN.



Kým vyjadrenia Číny na medzinárodnej scéne vyvolávajú v mnohých ľuďoch dohady, aké sú skutočné zámery Pekingu, väčšina spravodajstva v domácich médiách o invázii Ruska na Ukrajine je úplne iného druhu.



Čínske médiá vytvárajú doma pre 1,4 miliardy obyvateľov alternatívnu realitu – takú, kde invázia nie je ničím iným než "špeciálnou vojenskou operáciou", ako to hlása štátna televízia CCTV; Spojené štáty zrejme financujú na Ukrajine program na vývoj biologických zbraní a ruský prezident Vladimir Putin je obeťou, ktorá sa zastáva sužovaného Ruska.



Veľké štátne spravodajské médiá, ktoré vo vysoko cenzurovanom mediálnom priestore Číny prevládajú, do veľkej miery len opakujú správy z ruských štátnych médií alebo informácie od ruských predstaviteľov.



Analýza televízie CNN sa zaoberala takmer 5000 príspevkami na sociálnych sieťach od 14 čínskych štátnych médií, zverejnenými počas prvých ôsmich dní invázie Ruska na čínskej platforme podobnej Twitteru, na Weibo. Analýza zistila, že z vyše 300 najviac zdieľaných príspevkov o udalostiach na Ukrajine bola takmer polovica expertmi CNN klasifikovaná ako výrazne proruská, pričom tieto príspevky často obsahovali informácie pripisované ruskému predstaviteľovi alebo boli prevzaté priamo z ruských štátnych médií.