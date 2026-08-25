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Zverejňovať podobu detí v jasliach bude v Poľsku zakázané
Nové pravidlá menia aj postavenie denných opatrovateľov, ktorí budú môcť pôsobiť v novom dennom opatrovateľskom centre.
Autor TASR
Varšava 25. augusta (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki podpísal novelu zákona o starostlivosti o deti do troch rokov, ktorá okrem iného zakazuje jasliam a podobným zariadeniam zverejňovať podobizne detí na marketingové účely. V pondelok o tom informoval portál Prawo.pl, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Dôležitou zmenou zaisťujúcou bezpečnosť detí je úplný zákaz zverejňovania ich podobizne subjektmi prevádzkujúcimi jasle, detský klub alebo denné opatrovateľské centrum. Nezáleží na tom, či rodič súhlas udelil alebo nie - fotografie detí nebude možné zverejňovať,“ uviedlo ministerstvo rodiny. Zákaz začne platiť od školského roku 2027/2028.
Prezident vyhlásil, že zákaz má deti chrániť pred digitálnymi hrozbami, ako sú kyberšikana či materiály typu deepfake. Novela zároveň vytvára jednotný elektronický register jaslí a detských klubov a stanovuje požiadavky na tieto zariadenia, ktoré sa týkajú stravovania, či prístupu k ihrisku.
Novela upravuje aj kvalifikačné požiadavky na opatrovateľov. Pre opatrovateľov s najmenej trojročnou praxou zavádza 30-hodinové školenie o štandardoch starostlivosti a všetci opatrovatelia si budú musieť pravidelne aktualizovať vedomosti. Získajú tiež právnu ochranu ako verejní funkcionári, digitálny preukaz, nárok na 33-percentnú zľavu vo verejnej doprave a platené voľno na zvyšovanie kvalifikácie v rozsahu 16 hodín alebo dva dni ročne.
Nové pravidlá menia aj postavenie denných opatrovateľov, ktorí budú môcť pôsobiť v novom dennom opatrovateľskom centre. To bude môcť zabezpečovať starostlivosť najviac o 16 detí a zamestnávať viacerých opatrovateľov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Dôležitou zmenou zaisťujúcou bezpečnosť detí je úplný zákaz zverejňovania ich podobizne subjektmi prevádzkujúcimi jasle, detský klub alebo denné opatrovateľské centrum. Nezáleží na tom, či rodič súhlas udelil alebo nie - fotografie detí nebude možné zverejňovať,“ uviedlo ministerstvo rodiny. Zákaz začne platiť od školského roku 2027/2028.
Prezident vyhlásil, že zákaz má deti chrániť pred digitálnymi hrozbami, ako sú kyberšikana či materiály typu deepfake. Novela zároveň vytvára jednotný elektronický register jaslí a detských klubov a stanovuje požiadavky na tieto zariadenia, ktoré sa týkajú stravovania, či prístupu k ihrisku.
Novela upravuje aj kvalifikačné požiadavky na opatrovateľov. Pre opatrovateľov s najmenej trojročnou praxou zavádza 30-hodinové školenie o štandardoch starostlivosti a všetci opatrovatelia si budú musieť pravidelne aktualizovať vedomosti. Získajú tiež právnu ochranu ako verejní funkcionári, digitálny preukaz, nárok na 33-percentnú zľavu vo verejnej doprave a platené voľno na zvyšovanie kvalifikácie v rozsahu 16 hodín alebo dva dni ročne.
Nové pravidlá menia aj postavenie denných opatrovateľov, ktorí budú môcť pôsobiť v novom dennom opatrovateľskom centre. To bude môcť zabezpečovať starostlivosť najviac o 16 detí a zamestnávať viacerých opatrovateľov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)