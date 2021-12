Zvolenie Scholza za nového kancelára je naplánované na 8. decembra

Dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová a súčasný vicekancelár a minister financií Olaf Scholz, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Berlín 2. decembra (TASR) - Očakáva sa, že nemecký minister financií Olaf Scholz bude oficiálne zvolený za nového kancelára 8. decembra, čím na tomto poste nahradí Angelu Merkelovú, oznámil vo štvrtok parlament.uviedol podľa tlačovej agentúry AFP vo vyhlásení Spolkový snem (Bundestag). Zvolenie sociálneho demokrata Scholza oficiálne ukončí 16-ročné pôsobenie Angely Merkelovej v tomto úrade.Scholzova Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) ohlásila minulý týždeň koaličné spojenie so Zelenými a liberálnou Slobodnou demokratickou stranou (FDP), čím sa po prvý raz za uplynulých 16 rokov dostanú k moci stredoľavicové subjekty.Scholz (63) pôsobil v rokoch 2007-2009 v Merkelovej prvej koaličnej vláde ako minister práce a sociálnych vecí, v roku 2015 prevzal úrad vicekancelára a ministra financií.Scholz, známy svojou precíznosťou, ambicióznosťou a sebavedomím, si upevnil povesť tzv. fiškálneho konzervatívca, čo ho občas dostáva do sporov s jeho stranou, hodnotí AFP.Scholz sa počas predvolebnej kampane snažil sám seba prezentovať ako kandidáta kontinuity a napodobňoval Merkelovú dokonca aj v niektorých jej gestách.Merkelová sa pred odovzdaním moci snažila zabezpečiť riadny prechod - vzala Scholza na októbrový summit skupiny G20 v Ríme, kde sa zúčastnil aj na kľúčových bilaterálnych stretnutiach vrátane toho s americkým prezidentom Joeom Bidenom.Scholz výrazne vystupoval aj v rozhovoroch o reakcii Nemecka na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Samotná Merkelová podporuje Scholza ako nového kancelára, a to aj napriek skutočnosti, že pochádza z konkurenčnej politickej strany.