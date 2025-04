Zvon na Notre-Dame v Paríži sa na počesť pápeža rozozvučal 88-krát

Paríž 21. apríla (TASR) - Osemdesiatosem ráz zazvonil v pondelok predpoludním zvon na parížskej katedrále Notre-Dame na počesť pápeža Františka, ktorý ráno zomrel vo veku 88 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na svojho spravodajcu na mieste.



Všetky zvony katedrály sa rozozvučali na počesť zosnulého pápeža potom riadne napoludnie a zaznejú znova aj podvečer.



Parížska radnica okrem toho oznámila, že večer vypne osvetlenie Eiffelovej veže.



Pápež František zomrel v pondelok vo veku 88 rokov, len deň po tom, čo na Veľkonočnú nedeľu udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu).



Františka pred necelým mesiacom prepustili z Gemelliho nemocnice v Ríme do domácej liečby v jeho rezidencii vo Vatikáne. Osemdesiatosemročného pápeža hospitalizovali 14. februára s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Pápež prekonal viacero respiračných kríz a krvné testy vo februári zistili počiatočné zlyhanie obličiek.