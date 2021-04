Zvon vo Westminsterskom opátstve odbil 99-krát na počesť Philipa

Londýn 9. apríla (TASR) - Deväťdesiatimi deviatimi údermi zvona si v piatok večer uctili v svetoznámom Westminsterskom opátstve v Londýne pamiatku zosnulého britského princa Philipa. Informovala o tom stanica Sky News.



Od 18.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) zaznel raz za minútu úder tenorového zvona. Dovedna sa zvon rozozvučal 99-krát, a to na počesť každého roka, ktorého sa vojvoda z Edinburghu dožil.



Manžel kráľovnej Alžbety II. zomrel v piatok ráno vo veku 99 rokov - dva mesiace pred svojimi 100. narodeninami - na Windsorskom zámku.



Britská vláda i kráľovská rodina vyzvali ľudí, aby naďalej dodržiavali pandemické nariadenia a nezúčastňovali sa na spomienkových zhromaždeniach. Pred Buckinghamský palác medzitým položilo kvety množstvo ľudí.



V sobotu napoludnie zaznejú pri príležitosti úmrtia Philipa i čestné delostrelecké salvy, oznámilo britské ministerstvo obrany. Počas 40 minút zaznie každých 60 sekúnd celkovo 41 delostreleckých sálv na viacerých miestach v Británii, Gibraltári či aj na lodiach britského kráľovského loďstva na mori, uvádza denník The Guardian.



Tieto spomienkové podujatia prebehnú bez účasti verejnosti, no budú vysielané v televízii i na internete a verejnosť ich bude môcť priamo sledovať zo svojich domovov, priblížil rezort obrany.



Kráľovská rodina zriadila na svojej oficiálnej webstránke on-line kondolenčnú knihu určenú tým, ktorí sa chcú s Philipom rozlúčiť osobnou správou.