< sekcia Zahraničie
Zvony kostolov Trnavskej arcidiecéze sa rozozvučia na znak nesúhlasu
Arcibiskupský úrad v Trnave na čele s arcibiskupom Jánom Oroschom považuje avizované legislatívne zmeny za nespravodlivé a ohrozujúce identitu a existenciu cirkevných - katolíckych škôl.
Autor TASR
Trnava 29. augusta (TASR) - Zvony kostolov na území Trnavskej arcidiecézy sa v pondelok 1. septembra o 10.00 h na päť minút rozozvučia na znak nesúhlasu s navrhovanou úpravou financovania cirkevných škôl. Arcibiskupský úrad v Trnave na čele s arcibiskupom Jánom Oroschom považuje avizované legislatívne zmeny za nespravodlivé a ohrozujúce identitu a existenciu cirkevných - katolíckych škôl. Arcidiecéza o tom informovala na svojom webe.
„Toto zvonenie na zvonoch kostolov pozýva všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy k modlitbám za predstaviteľov štátu, aby mali otvorený sluch a srdce pre hlas všetkých tých, ktorí pracujú pre vzdelávanie budúcej inteligencie národa,“ priblížila arcidiecéza.
Vážne znepokojenie nad navrhovanými legislatívnymi zmenami vyjadrila aj správna rada Združenia katolíckych škôl Slovenska. Ohrozujú podľa nej poslanie a autonómiu cirkevných škôl. „Navrhované zmeny oslabujú právo Cirkvi spravovať vlastné školy, znižujú ich finančné zabezpečenie, obmedzujú právomoci zriaďovateľov a zároveň zasahujú do ústavného práva rodičov slobodne si vybrať výchovu a vzdelanie detí podľa svojho presvedčenia,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Cirkevné školy sú podľa správnej rady združenia neoddeliteľnou súčasťou pluralitného a demokratického vzdelávacieho systému a musia mať garantované slobodné plnenie svojho poslania. „Preto žiadame poslancov parlamentu, aby vo svojich pozmeňujúcich návrhoch a následnom hlasovaní v rámci svojich poslaneckých kompetencií pomohli zvrátiť tento proces,“ doplnila správna rada združenia.
Vláda minulý týždeň schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktorým sa má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Prijala aj návrh novely školského zákona a návrh zákona o školskej správe. Ministerstvo už skôr argumentovalo, že vládny návrh nastavuje financovanie tak, aby neštátne školy, ak chcú rovnaké financovanie, mali aj primerane rovnaké záväzky - prijímať deti zo svojho okolia a plniť verejnú funkciu.
„Toto zvonenie na zvonoch kostolov pozýva všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy k modlitbám za predstaviteľov štátu, aby mali otvorený sluch a srdce pre hlas všetkých tých, ktorí pracujú pre vzdelávanie budúcej inteligencie národa,“ priblížila arcidiecéza.
Vážne znepokojenie nad navrhovanými legislatívnymi zmenami vyjadrila aj správna rada Združenia katolíckych škôl Slovenska. Ohrozujú podľa nej poslanie a autonómiu cirkevných škôl. „Navrhované zmeny oslabujú právo Cirkvi spravovať vlastné školy, znižujú ich finančné zabezpečenie, obmedzujú právomoci zriaďovateľov a zároveň zasahujú do ústavného práva rodičov slobodne si vybrať výchovu a vzdelanie detí podľa svojho presvedčenia,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Cirkevné školy sú podľa správnej rady združenia neoddeliteľnou súčasťou pluralitného a demokratického vzdelávacieho systému a musia mať garantované slobodné plnenie svojho poslania. „Preto žiadame poslancov parlamentu, aby vo svojich pozmeňujúcich návrhoch a následnom hlasovaní v rámci svojich poslaneckých kompetencií pomohli zvrátiť tento proces,“ doplnila správna rada združenia.
Vláda minulý týždeň schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktorým sa má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Prijala aj návrh novely školského zákona a návrh zákona o školskej správe. Ministerstvo už skôr argumentovalo, že vládny návrh nastavuje financovanie tak, aby neštátne školy, ak chcú rovnaké financovanie, mali aj primerane rovnaké záväzky - prijímať deti zo svojho okolia a plniť verejnú funkciu.