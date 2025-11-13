< sekcia Zahraničie
Zvony Notre Dame sa rozozneli na pamiatku obetí teroristických útokov
Pamätné tabule s menami obetí na miestach útokov džihádistov v Paríži boli vo štvrtok zaplavené kvetmi, sviečkami a fotografiami.
Autor TASR
Paríž 13. novembra (TASR) - Zvony katedrály Notre Dame v Paríži sa vo štvrtok večer rozozneli pri pripomienke desiateho výročia najhoršieho teroristického útoku vo Francúzsku v mierových časoch a na pamiatku 130 ľudí, ktorí 13. novembra 2015 prišli o život počas streľby a samovražedných bombových atentátov vo francúzskej metropole. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bolesť zostáva,“ uviedol na platforme X francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorí sa spolu s ďalšími predstaviteľmi krajiny zúčastnil na spomienkových podujatiach. „Francúzsko spomína - bratsky s tými, čo stratili životy, so zranenými, rodinami a ich blízkymi,“ dodal.
Francúzsko podľa neho urobí všetko pre to, aby sa džihádistické útoky spred desiatich rokov nezopakovali a „voči tým, ktorí sa chopia zbraní proti Francúzsku, bude reakcia nekompromisná“, cituje Macrona AFP.
„Francúzsko počas týchto rokov dokázalo zostať jednotné a prekonať všetko,“ povedal bývalý prezident Francois Hollande v nedávnom rozhovore pre AFP. Vtedajší prezident bol v čase, keď sa útoky začali, na futbale na národnom štadióne Stade de France, odkiaľ ho evakuovali do bezpečia.
Hollande bezprostredne po útokoch vyhlásil, že Francúzsko je vo vojne s džihádistami a ich samozvaným kalifátom - Islamským štátom -, ktorý sa vtedy rozprestieral na hraniciach Sýrie a Iraku, pripomína AFP.
Exprezident neskôr vypovedal aj v 148 dní trvajúcom procese, ktorý viedol k doživotnému trestu pre jediného preživšieho teroristu, syna marockých prisťahovalcov Salaha Abdeslama.
K útokom sa prihlásila džihádistická skupina Islamský štát. Atentátnici útočili vo francúzskej metropole v celkovo šiestich lokalitách. Útok z 13. novembra 2015 začal samovražednými bombovými výbuchmi pred štadiónom Stade de France, ktoré zabili vodiča autobusu Manuela Diasa. Útočníci sa následne zamerali na viaceré kaviarne a reštaurácie v centre Paríža, ako aj na koncertnú sálu Bataclan, v ktorej zahynulo až 90 ľudí.
