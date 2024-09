Zvýšené úrovne cézia v Nórsku a Fínsku spôsobil požiar pri Černobyle

Oslo 18. septembra (TASR) – Na severe Nórska aj Fínska v blízkosti hraníc s Ruskom boli v ovzduší zaznamenané zvýšené koncentrácie hladiny rádioaktívneho cézia-137. Nórsky úrad pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť (DSA) v stredu uviedol, že pravdepodobne pochádzajú z lesného požiaru, ktorý nedávno vypukol na Ukrajine pri Černobyľskej atómovej elektrárni, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



DSA v utorok oznámil, že nameral "veľmi nízke" úrovne rádioaktívneho cézia-137 v dvoch lokalitách - od 9. do 16. septembra v Svanhovde a od 5. do 12. septembra Viksjöfjelli. Zistené hodnoty však nepredstavovali riziko pre ľudí ani životné prostredie.



V stredajšom stanovisku DSA konštatoval, že cézium je pravidelne detegované na všetkých jeho filtračných staniciach vzduchu v Nórsku, pričom často pochádza z rozvíreného prachu zo starého spadu z havárie v Černobyle, ku ktorej došlo 26. apríla 1986. Vtedy sa do častí severnej Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, severnej a strednej Európy dostali izotopy jódu-131, cézia-134 a cézia-137.



Mierne zvýšené úrovne cézia nameral na všetkých svojich ôsmich staniciach aj fínsky úrad pre radiáciu a jadrovú energiu. Najvyššia hodnota bola 11 mikrobecquerelov na kubický meter, zatiaľ čo normálne hodnoty sú menej ako jeden mikrobecquerel na kubický meter. Napriek tomu sú takéto hodnoty stále veľmi nízke.



Aj fínsky úrad predpokladá, že emisie pochádzajú z lesných požiarov na Ukrajine. Dodal, že prúdenie vzduchu prichádzalo v poslednom čase smerom od Černobyľa.



Štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS) 9. septembra informovala o požiari v Kyjevskej oblasti, na hasení ktorého sa podieľalo 399 hasičov. Experti podľa nej vykonali merania a konštatovali, že úrovne radiácie sú v rámci normy. DSNS neuviedla, kde došlo k požiaru, no jej hovorca neskôr pre noviny Ukrajinska pravda potvrdil, že vypukol v uzavretej zóne černobyľskej elektrárne.