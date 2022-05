Zvyšní vojaci v Azovstale po evakuácii civilistov požiadali o pomoc

Kyjev 8. mája (TASR) - Veliteľ skupiny ukrajinských vojakov, nachádzajúcich sa stále v oceliarňach Azovstaľ v obkľúčenom ukrajinskom meste Mariupol, v sobotu niekoľko hodín po evakuácii posledných civilistov z oceliarní znova požiadal o pomoc. Správu priniesla tlačová agentúra DPA.



Veliteľ ukrajinskej 36. brigády námornej pechoty Serhij Volynskyj uviedol, že jeho vojaci už dúfajú iba v zázrak, "že vyššia moc nájde spôsob, ako ich zachrániť!"



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že sa snažia diplomatickou cestou s Rusmi dohodnúť, aby aj zvyšní vojaci v oceliarňach, odolávajúci celé týždne útokom ruských síl, dostali možnosť odísť. Moskva však nijako nenaznačila, že je ochotná viesť o tom rozhovory.



Volynskyj napísal, že počas sobotňajšej evakuácie civilistov z Azovstaľu traja z jeho vojakov zomreli a šiesti boli ranení.



"Vyzerá to tak, ako by som sa ocitol v nejakej zlovestnej reality šou, v ktorej naši vojaci bojujú o svoje životy a celý svet túto zaujímavú epizódu sleduje," sťažoval sa Volynskyj. "Bolesť, utrpenie, hlad, skľúčenosť, slzy, strach, smrť. To všetko je skutočné," dodal veliteľ. Zverejnil aj svoju fotografiu, na ktorej je neoholený, s kalným pohľadom a zrejme aj s poraneným nosom.