Je v moci rodiča zvrátiť osud dieťaťa?

Bratislava 14. júna (OTS) - Sú deti, ktoré nezachytia pohľadom Vašu tvár a nenačiahnu sa za hračkou, ktorú ponúkate. ADELI Medical Center sa 20 rokov venuje deťom a dospelým s následkami detskej mozgovej obrny. Pri príležitosti 20. jubilea neurorehabilitačného centra predstavujú nielen jeho vzdelávacie aktivity, ale aj súťaže o poukážky na rehabilitačný pobyt. Podrobnosti nájdete v závere článku.ADELI BABY ZÓNA je názov terénnej diagnostiky psychomotorického vývoja bábätiek ADELI Medical Center. Spolu s Nadáciou ADELI v rámci projektuňou upozorňuje na nutnosť včasného zachytenia motorických problémov bábätiek. Zanedbanie ranej intervencie rizikových detí sa môže neskôr prejaviť ako problém nielen pohybových, ale i kognitívnych schopností. Naopak, včasná intervencia spôsobí „boost“ rozvoja mozgu dieťaťa a predíde sa tak trvalým poškodeniam.Ako však predvídať už počas prvých mesiacov, či sa bábätko, spokojne spiace v perinke, bude správne rozvíjať? Odpoveďou je projekt ADELI BABY ZÓNY a projektu Nadácie ADELI „ Kľúč k zdravšej budúcnosti“. Najnovšie sa mobilná jednotka ADELI BABY ZÓNA s fyzioterapeutkami ADELI a Dr. Petrom Oríškom, detským neurológom centra stali súčasťou Festivalu zdravia v Bratislave. Námestie sv. Františka vytvorilo pohodlné a príjemné miesto, kde sa deti diagnostikovali v uvoľnenej atmosfére, pri hre. Na otvorenej ploche uprostred sídliska bol team Oddelenia BabyMed k dispozícii takmer 5 – tim desiatkam malých i väčších detí a ich rodičom. Mnohí prišli na diagnostiku a s otázkami cielene, zastavili sa aj náhodne okoloidúci so svojimi deťmi.V neurorehabilitačnom ADELI Medical Center sa za 20 rokov jeho existencie nazhromaždili vzácne skúsenosti a know how cielenej terapeutickej intervencie pri zameškávajúcom vývoji. Nakoľko rehabilitačné pobyty centra navštevujú rodiny z celej Európy a zámoria, dá sa konštatovať, že problematiaka rozoznania, zachytenia a terapie oneskoreného psychomotorického vývoja je prehliadaná. Nielenže sa stráca čas popieraním problému, rodiny často odkladajú aj ponúkanú pomoc zdravotníkov. Pritom priamou indikáciou na zvýšenú pozornosť je: rizikový vývoj dieťaťa po predčasnom alebo komplikovanom pôrode, podozrenie alebo potvrdený genetický syndróm, ako aj iné následky nedokysličenia mozgu pred, počas alebo po pôrode, pridusení alebo zápale mozgu.vychádza z premisy, že:V skutočnosti je prvým kontaktným miestom v týchto prípadoch vždy pediater. Ak má pediater podozrenie na neadekvátne vyvíjajúci sa mozog dieťaťa, resp. koordinačnú poruchu, je nutné kontaktovať neuropediatra, ktorý je kompetentný v tejto oblasti. Pracovníci centra často čelia ponosom rodičov na nedostatok detských neurológov vo vzdialených regiónoch a neskutočne dlhé čakacie doby na vyšetrenie. Avšak mozog dieťaťa je práve v prvom roku „ako špongia“, pripravený naučiť sa aj to, čo neprichádza automaticky.Odborníci aj z tejto príčiny apelujú na rodičov deti monitorovať a bez váhania nájsť terapeutickú intervenciu., – pokračujeADELI Baby Zónu však nenavštívili len bábätká. Boli tu i starí rodičia čiastočnč imobilného 20- ročného vnuka, ktorý má paralyzovanú pravú stranu tela a bojuje s diagnózou detská mozgová obrna. Chceli vedieť viac informácií o možnostiach terapií v ADELI a zaujímali sa aj o možnú pomoc zo strany Nadácie Adeli.Ale späť k bábätkám. S akými otázkami sa na terénny team obracali obyvatelia modernej mestskej časti hlavného mesta? PhDr. Nataša Haringová, fyzioterapeutka oddelenia BabyMed to zhrnula:Zostáva len dodať, že sa jednoznačne potvrdilo, že odvahou klásť otázky rodičia potvrdzujp, že majú osud svojho dieťaťa pevne v rukách.Na záver dovoľte dve výzvy pre zodpovedných rodičov:Ak poznáte aj vy niekoho, kto by sa potreboval poradiť o správnom vývoji svojho dieťaťa, neváhajte kontaktovať ADELI Medical Center. Prvým 10 záujemcom o diagnostiku v Diagnostickom centre poskytne ADELI vyšetrenie zdarma. Pri registrácii na www.adelicenter.com uveďte jednoducho do poznámky hesloZáujemcov o terapeutický pobyt na oddelení BabyMed pozývame zúčastniť sa žrebovania o 500 eurový poukaz na rehabilitačný pobyt v ADELI.Oslovujeme všetkých rodičov detí do 2 rokov so zameškávajúcim vývojom, s otáznym progresom v oblasti psychomotoriky, s problémami prijímania stravy, s minimálnymi komunikačnými prejavmi. Radi dáme Vášmu dieťaťu do rúk Kľúč k zdravšej budúcnosti: finančnú podporu na terapeutický pobyt v ADELI, ktorý naštartuje jeho rozvoj a, kto vie, zmení jeho osud?Cez QR kód sa prihláste na našu stránku a pripojte fotografiu Vášho potomka ako ukážku terapie, ktorú robíte doma. Nemusíte samozrejme odfotiť tvár dieťaťa. Dôležité je ukázať, ako sa dieťa snažíte rozvíjať doma, v akom prostredí sa hrá, aké podnety sleduje, aké zmysly sa snažíte rozvíjať, aké hudobné nástroje počúva, ako komunikuje so súrodencami alebo domácimi miláčikmi. 30. júna uzavrieme registrácie a v nasledujúce dni vyžrebujeme víťaza 500 eurovej poukážky. Registráciu a pravidlá žrebovania nájdete tu: