Analytici: Krajiny V4 patria k dôležitým obchodným partnerom Slovenska

Druhé najsilnejšie postavenie má pre Slovensko z hľadiska hospodárskych vzťahov Česká republika, kam smeruje podľa Muchovej 11,2 % slovenského exportu a odkiaľ SR priváža 9,7 % všetkých dovozov.

Bratislava 1. júla (TASR) – Najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska je Nemecko, kam SR vyváža najviac, ale aj hospodárske vzťahy s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) sú silné. Myslia si to ekonomickí analytici, podľa ktorých má v otázke zahraničného obchodu z pohľadu SR druhú najsilnejšiu pozíciu Česká republika.



Do Nemecka SR vyváža 23 % z celkového exportu a priváža odtiaľ 15,6 % všetkých dovozov, vyčíslila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Hospodárska spolupráca s krajinami V4 je však tiež dôležitá. "Hospodárske vzťahy s V4 sú veľmi silné. Na dovoze do SR sa krajiny V4 podieľajú 20 %, na vývoze 25 %, v oboch prípadoch viac ako Nemecko," zdôraznil analytik Tatra banky Tibor Lörincz.



Druhé najsilnejšie postavenie má pre Slovensko z hľadiska hospodárskych vzťahov Česká republika, kam smeruje podľa Muchovej 11,2 % slovenského exportu a odkiaľ SR priváža 9,7 % všetkých dovozov. Pokiaľ ide o ďalšie krajiny zoskupenia, Slovensko vyváža do Poľska 7,4 % a do Maďarska 5,5 % celkového exportu krajiny.



Členské štáty V4 však nebudú schopné mať hlbšie ekonomické väzby, domnieva sa makrostratég Saxo Bank Christopher Dembik. Podľa neho si totiž krajiny zoskupenia navzájom konkurujú, aby pritiahli čo najviac priamych zahraničných investícií. "Sú to tak politickí partneri, ale aj hospodárski konkurenti," poznamenal.



Lörincz dodal, že výhody V4 pramenia zo vzájomnej blízkosti, spoločného členstva v Európskej únii a historických vzťahov. "Trh práce, vzdelávací systém a voľný pohyb obyvateľov medzi týmito krajinami je tiež významný, keďže aj naši obyvatelia často dochádzajú za prácou či za štúdiom práve do susedných krajín," podotkla analytička Poštovej banky Lucia Dovalová, podľa ktorej je aj z toho dôvodu vzájomná hospodárska spolupráca s okolitými krajinami dôležitá.