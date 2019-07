R. Fico: Opatrovatelia si zaslúžia väčšiu podporu štátu

Správu aktualizujeme.

Bratislava 1. júla (TASR) – Na Slovensku sa podarilo zvýšiť príspevok na opatrovanie na úroveň čistej minimálnej mzdy o rok skôr, ako si vláda predsavzala. Pôvodne chcela tento cieľ dosiahnuť do roku 2020. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico.



V prípade opatrovateľa v produktívnom veku jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) príspevok na opatrovanie stúpne takmer o 61 eur na 430,35 eura. Opatrovatelia poberajúci dôchodkovú dávku si prilepšia viac ako o 30 eur.



"Práve dnes nadobúdajú účinnosť niektoré právne predpisy, ktoré výrazne menia podporu štátu pri starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Títo ľudia si to nepochybne zaslúžia. Najlepšia starostlivosť sa najčastejšie poskytuje v domácom rodinnom prostredí," skonštatoval Fico. Upozornil na to, že tento sľub sa naplnil skôr, ako počítalo programové vyhlásenie vlády. "Ak niečo sľúbime, treba to naplniť. Starostlivosť o ŤZP je mimoriadne náročná, je podstatne efektívnejšie starať sa o týchto ľudí v domácnostiach, ako ich mať v kamenných domoch," podotkol Fico.



Od 1. júla tohto roka dochádza aj k zvýšeniu hodinovej sadzby pri osobnej asistencii. "Zvýšili sme ju na 4,18 eura a išli sme zo sumy 3,82 eura. V priemere to robí mesačne zvýšenie 50 eur," vyčíslil Fico.



Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vyčíslil, že zvýšenie opatrovateľského príspevku si v tomto roku vyžiada 22 miliónov eur, v budúcom roku takmer 44 miliónov eur. V budúcom roku majú výdavky na kompenzácie dosiahnuť štvrť miliardy eur. Viac zdrojov má ísť aj na sociálne služby, resp. kamenné zariadenia. "Od 1. januára budúceho roka sa zvyšujú celkové náklady zo strany štátu o 16 miliónov eur. Zaviedli sme rovnakú dotáciu bez ohľadu na to, či sú verejné alebo neverejné zariadenia, podľa stupňa odkázanosti. Všetky prostriedky, ktoré zriaďovateľ dostane, musia byť použité na mzdy zamestnancov, aby sa zvýšil mzdový fond ľuďom, ktorí pracujú v sociálnych zariadeniach," doplnil Richter.