J. Richter: Vláda chce zaviesť nový príspevok na ošetrovanie

Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda plánuje zaviesť nový príspevok na ošetrovanie. Na tri mesiace by ho mohol poberať jeden z rodičov, resp. členov rodiny, ktorý bude musieť ostať doma s chorým. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii minister práce Ján Richter (Smer-SD) s tým, že tento príspevok na ošetrovanie bude podľa neho ďalšia veľká pomoc pre rodiny.Návrh zákona, ktorým sa má tento príspevok zaviesť, bude vládny. Predloží ho rezort zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom práce.avizoval Richter.Zároveň uviedol, že spolu s rezortom zdravotníctva bolo v záujme ministerstva práce pripraviť zákon o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.upozornil Richter.V rámci tohto zákona by sa mal zaviesť aj nový príspevok na ošetrovanie. Týkať sa má napríklad rodín s onkologickým pacientom.vysvetlil Richter.Nový príspevok by mala vyplácať Sociálna poisťovňa.dodal Richter. O návrhu zákona by mal parlament rokovať už na septembrovej schôdzi.dodal Richter.