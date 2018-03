Južná Kórea bude bojovať proti clám USA na dovoz ocele a hliníka

PREČÍTAJTE SI AJ: Zypriesová: Trumpove clá ohrozujú pracovné miesta a rast

Soul/Washington 12. marca (TASR) - Južná Kórea chce všetkými prostriedkami bojovať proti clám USA na dovoz ocele a hliníka. V pondelok to povedal minister financií Kim Dong-yeon na stretnutí kabinetu, uviedli juhokórejské médiá. Ostatné štáty, ktorých sa clá týkajú, majú podľa neho zrejme podobné zámery. Nespresnil však, aké opatrenia chce Južná Kórea prijať.Južná Kórea má nielen úzke hospodárske, ale aj obranno-politické vzťahy s USA a clá krajinu tvrdo zasiahnu. Južná Kórea bola vlani tretím najväčším dovozcom ocele do USA.Soul podľa Kim Dong-yeona požiadal v liste adresovanom americkému ministrovi financií Stevenovi Mnuchinovi o výnimku. Dodal, že s Mnuchinom bude o záležitosti diskutovať na budúci týždeň na stretnutí ministrov financií skupiny G20 v Argentíne.Americký prezident Donald Trump minulý štvrtok (8. 3.) podpísal dekrét o zavedení ciel vo výške 25 % na dovoz ocele a 10 % na dovoz hliníka, ktoré majú vstúpiť do platnosti o 15 dní. Vyňal z toho Kanadu a Mexiko a uviedol, že je otvorený možnosti udeliť výnimky ďalším spojencom.Južná Kórea sa v priebehu 1. polroka 2018 rozhodne, či sa pripojí k ázijsko-pacifickej dohode o voľnom obchode. Komplexnú a progresívnu dohodu pre transpacifické partnerstvo (CPTPP) minulý týždeň podpísalo 11 krajín - Japonsko, Kanada, Austrália, Mexiko, Nový Zéland, Čile, Peru, Singapur, Vietnam, Malajzia a Brunej.