Návrh novely OĽaNO o nájme pôdy je nerealizovateľný, tvrdí agrorezort

PREČÍTAJTE SI AJ: OĽaNO: Dotácie na pôdu by mal dostávať iba jej vlastník alebo nájomca



Bratislava 22. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR upozorňuje, že poslanecký návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorý predložila skupina poslancov za opozičné hnutie OĽaNO, je nerealizovateľný, byrokratický a zásadným spôsobom by zaťažil štátny rozpočet. Uviedla to v reakcii na utorkový brífing hnutia OĽaNO Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV SR.Systém prideľovania finančných prostriedkov je podľa nej nastavený európskou legislatívou tak, že podmienkou na získanie priamych podpôr a podmienkou na poskytnutie platieb je predovšetkým obhospodarovanie poľnohospodárom nahlásených plôch. Informovala, že v rámci administrovania tzv. priamych podpôr rieši Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) opakovane každoročne problematické žiadosti určitých žiadateľov, u ktorých v rámci konaní príde ku zisteniu tzv. sporného práva, kedy PPA nedokáže objektívne určiť právo užívania, a preto na spornú výmeru neposkytne platbu žiadnemu zo sporných žiadateľov.V roku 2016 podľa Peiger Ačjakovej prišlo k sporným prípadom len 73-krát, čo pri počte takmer 19.000 žiadateľov predstavuje 0,3 % sporných prípadov a podiel 0,14 % z celkovej výmery pôdy.povedala.Zdôraznila, že tisícky iných subjektov si dokážu svoje užívacie vzťahy k pôde vysporiadať zákonnými prostriedkami už pred podaním jednotnej žiadosti a v prípade, ak splnia podmienky vopred určené platnou legislatívou, sú im poskytované priame podpory. Samozrejme, je potrebné hľadať riešenia aj pre skupinu nespokojných farmárov, a to nielen v rámci rezortu pôdohospodárstva, ale v širšom kontexte zapojením aj ostatných aspektov výkonu verejnej moci a správy veci verejných (napríklad v oblasti súdnej moci, orgánov činných v trestnom konaní) a tiež celospoločenskou diskusiou o hľadaní konsenzu napríklad v oblasti dedičského práva a rozdrobenosti pôdy.dodala Peiger Ačjaková.Poslanci Národnej rady (NR) OĽaNO Martin Fecko a Eduard Heger na brífingu uviedli, že agrodotácie na pôdu by sa mali poskytnúť iba jej vlastníkovi alebo platnému nájomcovi. Predložený návrh novely zákona by sa mal podľa Fecka prerokovať ešte na aktuálnej schôdzi NR SR.zdôvodnil potrebu novely zákona Fecko.