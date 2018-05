OĽaNO: Dotácie na pôdu by mal dostávať iba jej vlastník alebo nájomca

V súčasnosti podľa Fecka možno čerpať dotácie aj bez listín, ktoré treba predložiť na výzvu PPA.

Bratislava 22. mája (TASR) - Agrodotácie na pôdu by sa mali poskytnúť iba jej vlastníkovi alebo platnému nájomcovi. Uviedli to na brífingu poslanci Národnej rady (NR) opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Martin Fecko a Eduard Heger. Predložený návrh novely zákona by sa mal podľa Fecka prerokovať ešte na aktuálnej schôdzi NR SR.



"Jediným cieľom tejto mojej novely je vniesť poriadok a spravodlivosť do základného a ústavou garantovaného práva užívať pôžitky zo svojho vlastníctva k pôde. Dnes sme svedkami toho, že pani Gabriela Matečná (nominantka SNS, ministerka pôdohospodárstva, pozn. TASR) nás drží v hlbokom socializme a neuznáva, že vlastnícke právo má stáť nad užívacím právom," zdôvodnil Fecko.



Predkladateľom novely zákona je podľa neho celý klub OĽaNO. "Ak niekto chce čerpať dotáciu cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) na priame platby, teda na pôdu, pokiaľ nepredloží list vlastníctva, že je vlastníkom pôdy a ju užíva, alebo nájomnú zmluvu, ktorá je reálna, nie fiktívna, nie nejakým spôsobom zahmlená, mohol by na základe predložených listín čerpať dotácie," vysvetlil.



V súčasnosti podľa Fecka možno čerpať dotácie aj bez listín, ktoré treba predložiť na výzvu PPA. "Ak tam mám však svojich ľudí, tak výzva nepríde ani za 30 rokov, pretože som ten vyvolený, ktorý má právo brať úžitok na úkor iných vlastníkov," dodal poslanec OĽaNO.



Podčiarkol, že pôda je hlavným výrobným prostriedkom pre poľnohospodárov, je "alfou a omegou" pre ich živobytie a živobytie ich rodín. "Ak k nej nemajú prístup a nemôžu rozvíjať pracovnú aktivitu, dochádza k degradácii celého odvetvia, k úpadku poľnohospodárstva," zdôraznil Fecko.